Банк России в январе стал мировым лидером по продажам золота

Банк России в январе стал мировым лидером по продажам золота - 03.03.2026, ПРАЙМ

Банк России в январе стал мировым лидером по продажам золота

Банк России по итогам января стал лидером среди мировых центробанков до продаже золота - почти 9 тонн, следует из данных отчета Всемирного совета по золоту... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T18:09+0300

2026-03-03T18:09+0300

2026-03-03T18:09+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России по итогам января стал лидером среди мировых центробанков до продаже золота - почти 9 тонн, следует из данных отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). "Центральные банки в январе приобрели в общей сложности 5 тонн золота, то есть в начале года темпы роста замедлились - это значительно меньше, чем среднемесячный показатель в 27 тонн в 2025 году... Россия стала главным продавцом в этом месяце (9 тонн)", - говорится в релизе. Из статистики, опубликованной советом, следует, что на втором месте расположилась Болгария, продавшая 1,9 тонны золота. За ней идут Казахстан и Киргизия, продавшие по 1,1 тонны. Напротив, больше всего золота за месяц приобрела Турция - 10,2 тонны, а также Узбекистан - 8,7 тонны, Малайзия - 3,4 тонны, Чехия - 1,7 тонны и Индонезия - 1,5 тонны. Также золото в этом месяце приобрели материковый Китай (1,2 тонны), Сербия (0,9 тонны), Сальвадор (0,3 тонны), Монголия, Сингапур и Египет (по 0,1 тонны). В релизе также отмечается, что ЦБ Малайзии совершил первую покупку золота с октября 2018 года. В результате его золотые резервы увеличились до 42 тонн, или 5% от всех золотовалютных резервов. Центральный банк Узбекистана нарастил свои золотые резервы до 399 тонн, что на 86% больше, чем в январе годом ранее. "Расширение спроса со стороны центральных банков может стать ключевой темой в 2026 году... Следующие 10-15 дней могут оказаться решающими в формировании геополитической обстановки в этом году, поскольку напряженность между США и Ираном продолжает нарастать и дипломатического урегулирования пока не предвидится. Высокие темпы накопления золота центральными банками с 2022 года тесно связаны с тем, как страны позиционируют себя в меняющемся мировом порядке", - заключили авторы релиза.

