Банк России в январе стал мировым лидером по продажам золота

WGC: Банк России в январе стал лидером по продажам золота среди мировых центробанков
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России по итогам января стал лидером среди мировых центробанков до продаже золота - почти 9 тонн, следует из данных отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
"Центральные банки в январе приобрели в общей сложности 5 тонн золота, то есть в начале года темпы роста замедлились - это значительно меньше, чем среднемесячный показатель в 27 тонн в 2025 году... Россия стала главным продавцом в этом месяце (9 тонн)", - говорится в релизе.
Напротив, больше всего золота за месяц приобрела Турция - 10,2 тонны, а также Узбекистан - 8,7 тонны, Малайзия - 3,4 тонны, Чехия - 1,7 тонны и Индонезия - 1,5 тонны. Также золото в этом месяце приобрели материковый Китай (1,2 тонны), Сербия (0,9 тонны), Сальвадор (0,3 тонны), Монголия, Сингапур и Египет (по 0,1 тонны).
В релизе также отмечается, что ЦБ Малайзии совершил первую покупку золота с октября 2018 года. В результате его золотые резервы увеличились до 42 тонн, или 5% от всех золотовалютных резервов.
Центральный банк Узбекистана нарастил свои золотые резервы до 399 тонн, что на 86% больше, чем в январе годом ранее.
"Расширение спроса со стороны центральных банков может стать ключевой темой в 2026 году... Следующие 10-15 дней могут оказаться решающими в формировании геополитической обстановки в этом году, поскольку напряженность между США и Ираном продолжает нарастать и дипломатического урегулирования пока не предвидится. Высокие темпы накопления золота центральными банками с 2022 года тесно связаны с тем, как страны позиционируют себя в меняющемся мировом порядке", - заключили авторы релиза.