Нефть дорожает из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке - 03.03.2026
Нефть дорожает из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
2026-03-03T09:10+0300
2026-03-03T09:10+0300
нефть
иран
ормузский пролив
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут утром во вторник на фоне угроз судоходству через Ормузский пролив из-за дальнейшего обострения американо-израильского конфликта с Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,59% относительно предыдущего закрытия - до 79,75 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,11%, до 72,73 доллара. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. "В условиях отсутствия перспектив быстрой деэскалации, фактического закрытия Ормузского пролива и готовности Ирана наносить удары по энергетической инфраструктуре в регионе сохраняются риски роста нефтяных цен, которые увеличиваются по мере затягивания конфликта", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
иран
ормузский пролив
ближний восток
нефть, иран, ормузский пролив, ближний восток
Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
09:10 03.03.2026
 
Нефть дорожает из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Нефть дорожает на фоне угрозы для перевозок из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут утром во вторник на фоне угроз судоходству через Ормузский пролив из-за дальнейшего обострения американо-израильского конфликта с Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,59% относительно предыдущего закрытия - до 79,75 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,11%, до 72,73 доллара.
"Утекают нефть и деньги": к чему готовится Ближний Восток прямо сейчас
06:06
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На этом фоне судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.
"В условиях отсутствия перспектив быстрой деэскалации, фактического закрытия Ормузского пролива и готовности Ирана наносить удары по энергетической инфраструктуре в регионе сохраняются риски роста нефтяных цен, которые увеличиваются по мере затягивания конфликта", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
Эксперт оценил уровень мировых цен на нефть
01:56
 
НефтьИРАНОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
