https://1prime.ru/20260303/neft-867965141.html

Нефть дорожает из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Нефть дорожает из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ

Нефть дорожает из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут утром во вторник на фоне угроз судоходству через Ормузский пролив из-за дальнейшего обострения американо-израильского конфликта с Ираном,... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T09:10+0300

2026-03-03T09:10+0300

2026-03-03T09:10+0300

нефть

иран

ормузский пролив

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут утром во вторник на фоне угроз судоходству через Ормузский пролив из-за дальнейшего обострения американо-израильского конфликта с Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,59% относительно предыдущего закрытия - до 79,75 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,11%, до 72,73 доллара. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. "В условиях отсутствия перспектив быстрой деэскалации, фактического закрытия Ормузского пролива и готовности Ирана наносить удары по энергетической инфраструктуре в регионе сохраняются риски роста нефтяных цен, которые увеличиваются по мере затягивания конфликта", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).

https://1prime.ru/20260303/krizis-867941397.html

https://1prime.ru/20260303/ekspert-867959548.html

иран

ормузский пролив

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, ормузский пролив, ближний восток