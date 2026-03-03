https://1prime.ru/20260303/neft-867965141.html
Нефть дорожает из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут утром во вторник на фоне угроз судоходству через Ормузский пролив из-за дальнейшего обострения американо-израильского конфликта с Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,59% относительно предыдущего закрытия - до 79,75 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,11%, до 72,73 доллара. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. "В условиях отсутствия перспектив быстрой деэскалации, фактического закрытия Ормузского пролива и готовности Ирана наносить удары по энергетической инфраструктуре в регионе сохраняются риски роста нефтяных цен, которые увеличиваются по мере затягивания конфликта", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
