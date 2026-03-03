Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили рост до 5% - 03.03.2026
Цены на нефть ускорили рост до 5%
Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 5%, следует из данных торгов. | 03.03.2026, ПРАЙМ
рынок
нефть
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 12.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,02% относительно предыдущего закрытия - до 81,64 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 5,03% - до 74,81 доллара.
2026
12:36 03.03.2026
 
Цены на нефть ускорили рост до 5%

Добыча нефти
Добыча нефти . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,02% относительно предыдущего закрытия - до 81,64 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 5,03% - до 74,81 доллара.
Призрак энергоколлапса: Европа и Украина делят российскую нефть
