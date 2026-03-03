https://1prime.ru/20260303/neft-867970449.html
Цены на нефть ускорили рост до 5%
2026-03-03T12:36+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост во вторник до 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 12.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,02% относительно предыдущего закрытия - до 81,64 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 5,03% - до 74,81 доллара.
По состоянию на 12.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,02% относительно предыдущего закрытия - до 81,64 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 5,03% - до 74,81 доллара.
