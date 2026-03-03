Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы госдепа, Пентагона и ЦРУ проведут закрытый брифинг - 03.03.2026, ПРАЙМ
Главы госдепа, Пентагона и ЦРУ проведут закрытый брифинг
2026-03-03T00:28+0300
2026-03-03T00:28+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
иран
израиль
али хаменеи
дональд трамп
владимир путин
цру
ВАШИНГТОН, 3 мар – ПРАЙМ. Главы госдепартамента, Пентагона, ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов США проведут закрытый брифинг для всех членов конгресса, который состоится во вторник в 17.00 по времени Вашингтона (1.00 среды мск). "Я организовал закрытый брифинг для всех членов конгресса в 17.00 перед членами палаты представителей и сената, как республиканцами, так и демократами. Выступят госсекретарь (Марко) Рубио, министр обороны (Пит) Хегсет, директор ЦРУ (Джон) Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал (Дэн) Кейн", - анонсировал спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире подкаста Mike & McCarty на радио KEEL в понедельник. Как сообщил Джонсон, у американских законодателей будет шанс задать любой вопрос касательно операции США против Ирана. После ударов США и Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации президента Дональда Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
мировая экономика, общество , сша, иран, израиль, али хаменеи, дональд трамп, владимир путин, цру, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЦРУ, МИД РФ, МИД
ВАШИНГТОН, 3 мар – ПРАЙМ. Главы госдепартамента, Пентагона, ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов США проведут закрытый брифинг для всех членов конгресса, который состоится во вторник в 17.00 по времени Вашингтона (1.00 среды мск).
"Я организовал закрытый брифинг для всех членов конгресса в 17.00 перед членами палаты представителей и сената, как республиканцами, так и демократами. Выступят госсекретарь (Марко) Рубио, министр обороны (Пит) Хегсет, директор ЦРУ (Джон) Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал (Дэн) Кейн", - анонсировал спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире подкаста Mike & McCarty на радио KEEL в понедельник.
Как сообщил Джонсон, у американских законодателей будет шанс задать любой вопрос касательно операции США против Ирана.
После ударов США и Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации президента Дональда Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
