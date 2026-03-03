https://1prime.ru/20260303/pentagon-867958082.html

Главы госдепа, Пентагона и ЦРУ проведут закрытый брифинг

ВАШИНГТОН, 3 мар – ПРАЙМ. Главы госдепартамента, Пентагона, ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов США проведут закрытый брифинг для всех членов конгресса, который состоится во вторник в 17.00 по времени Вашингтона (1.00 среды мск). "Я организовал закрытый брифинг для всех членов конгресса в 17.00 перед членами палаты представителей и сената, как республиканцами, так и демократами. Выступят госсекретарь (Марко) Рубио, министр обороны (Пит) Хегсет, директор ЦРУ (Джон) Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал (Дэн) Кейн", - анонсировал спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире подкаста Mike & McCarty на радио KEEL в понедельник. Как сообщил Джонсон, у американских законодателей будет шанс задать любой вопрос касательно операции США против Ирана. После ударов США и Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации президента Дональда Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

