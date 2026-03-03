https://1prime.ru/20260303/podderzhka-867979763.html
АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана
АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана - 03.03.2026, ПРАЙМ
АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана
03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке туротрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). "АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туристической отрасли, вовлеченных в ситуацию с застрявшими туристами в странах Персидского залива", - сказано в сообщении.
АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана
