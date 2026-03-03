Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву ﻿ - 03.03.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву ﻿
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву ﻿ - 03.03.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву ﻿
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву, во вторник запланировано два рейса в столицу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T10:09+0300
2026-03-03T10:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/73/842407309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_256a1aca2f8f92edfe4071477b964ccd.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву, во вторник запланировано два рейса в столицу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). По информации АТОР, на 3 марта запланированы рейсы в Москву в 13.00 и в 15.35 по местному времени из Маската. В Маскат также будет выполнено два рейса из Москвы - в 20.20 и 22.20 мск. "Для билетов, оформленных до 28.02.26 с вылетом до 8.03.26, доступно переоформление без доплат на рейсы до 29.03.26. По отмененным рейсам разрешен возврат полной стоимости по месту приобретения билетов", - пишет АТОР. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
10:09 03.03.2026
 
Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву ﻿

АТОР: авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву ﻿

© Фото : Unsplash/Adil RiyamiМаскат, Оман
Маскат, Оман - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Маскат, Оман. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Adil Riyami
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву, во вторник запланировано два рейса в столицу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
По информации АТОР, на 3 марта запланированы рейсы в Москву в 13.00 и в 15.35 по местному времени из Маската. В Маскат также будет выполнено два рейса из Москвы - в 20.20 и 22.20 мск.
"Для билетов, оформленных до 28.02.26 с вылетом до 8.03.26, доступно переоформление без доплат на рейсы до 29.03.26. По отмененным рейсам разрешен возврат полной стоимости по месту приобретения билетов", - пишет АТОР.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
