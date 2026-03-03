https://1prime.ru/20260303/polet-867966754.html

Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву ﻿

Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву, во вторник запланировано два рейса в столицу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Oman Air возобновила полеты из Маската в Москву, во вторник запланировано два рейса в столицу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). По информации АТОР, на 3 марта запланированы рейсы в Москву в 13.00 и в 15.35 по местному времени из Маската. В Маскат также будет выполнено два рейса из Москвы - в 20.20 и 22.20 мск. "Для билетов, оформленных до 28.02.26 с вылетом до 8.03.26, доступно переоформление без доплат на рейсы до 29.03.26. По отмененным рейсам разрешен возврат полной стоимости по месту приобретения билетов", - пишет АТОР. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.

