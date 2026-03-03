Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье восстановили паромное сообщение Сокчхо — Владивосток - 03.03.2026
В Приморье восстановили паромное сообщение Сокчхо — Владивосток
В Приморье восстановили паромное сообщение Сокчхо — Владивосток - 03.03.2026, ПРАЙМ
В Приморье восстановили паромное сообщение Сокчхо — Владивосток
Южнокорейская компания GNLST восстановила паромное сообщение Сокчхо - Владивосток после ремонта судна, в Приморье прибыла большая группа корейских туристов,... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T07:07+0300
2026-03-03T07:07+0300
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания GNLST восстановила паромное сообщение Сокчхо - Владивосток после ремонта судна, в Приморье прибыла большая группа корейских туристов, сообщает правительство Приморья. "Корейская компания GNLST восстановила паромное сообщение Сокчхо - Владивосток после ремонта судна. На борту первого в этом году рейса во Владивосток прибыло 272 пассажира, из них 234 человека - граждане Республики Корея, прибывшие с туристскими целями", - говорится в сообщении. В пресс-службе правительства пояснили журналистам, что ранее корейские туристы на этом пароме почти не приезжали. Теперь же на судне GNL Grace прибыла большая тургруппа. Корейские туристы посетили основные достопримечательности Владивостока, Приморскую сцену Мариинского театра, а также познакомились с приморской кухней. "В планах компании - запуск пакетных туров "4 ночи, 5 дней" с двумя ночами проживания во Владивостоке", - отмечают власти. Другой грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября 2023 года совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в Сокчхо. Судно ходило дважды в неделю. В начале февраля 2024 года рейсы приостановили. Южнокорейский канал G1 сообщал, что паром не ходит из-за невыплаты зарплаты экипажу, и судьба этого маршрута неизвестна. Линия в августе 2025 года возобновила работу спустя полтора года после финансовых проблем прежней судоходной компании.
07:07 03.03.2026
 
В Приморье восстановили паромное сообщение Сокчхо — Владивосток

В Приморье восстановили паромное сообщение Сокчхо — Владивосток после ремонта судна

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - ПРАЙМ. Южнокорейская компания GNLST восстановила паромное сообщение Сокчхо - Владивосток после ремонта судна, в Приморье прибыла большая группа корейских туристов, сообщает правительство Приморья.
"Корейская компания GNLST восстановила паромное сообщение Сокчхо - Владивосток после ремонта судна. На борту первого в этом году рейса во Владивосток прибыло 272 пассажира, из них 234 человека - граждане Республики Корея, прибывшие с туристскими целями", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства пояснили журналистам, что ранее корейские туристы на этом пароме почти не приезжали. Теперь же на судне GNL Grace прибыла большая тургруппа.
Корейские туристы посетили основные достопримечательности Владивостока, Приморскую сцену Мариинского театра, а также познакомились с приморской кухней.
"В планах компании - запуск пакетных туров "4 ночи, 5 дней" с двумя ночами проживания во Владивостоке", - отмечают власти.
Другой грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября 2023 года совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в Сокчхо. Судно ходило дважды в неделю. В начале февраля 2024 года рейсы приостановили. Южнокорейский канал G1 сообщал, что паром не ходит из-за невыплаты зарплаты экипажу, и судьба этого маршрута неизвестна. Линия в августе 2025 года возобновила работу спустя полтора года после финансовых проблем прежней судоходной компании.
 
