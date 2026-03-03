https://1prime.ru/20260303/primore-867963824.html
В Приморье задержали рейс из Владивостока в Москву
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867963824.jpg?1772513934
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - ПРАЙМ. Свыше 360 пассажиров ожидают вылета рейса из Владивостока в Москву, задержанного до 4 марта по причине позднего прибытия самолета в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня по причине позднего прибытия воздушного судна задержан вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного в 11.55 (04.55 мск). Предварительно, расчётное время вылета - 4 марта в 00.50 (17.50 мск 3 марта). Ожидает отправления 361 пассажир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скопления пассажиров в аэропорту нет, об изменении расписания они проинформированы заранее.
Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
