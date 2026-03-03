https://1prime.ru/20260303/primore-867963824.html

В Приморье задержали рейс из Владивостока в Москву

2026-03-03T07:58+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - ПРАЙМ. Свыше 360 пассажиров ожидают вылета рейса из Владивостока в Москву, задержанного до 4 марта по причине позднего прибытия самолета в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня по причине позднего прибытия воздушного судна задержан вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного в 11.55 (04.55 мск). Предварительно, расчётное время вылета - 4 марта в 00.50 (17.50 мск 3 марта). Ожидает отправления 361 пассажир", - говорится в сообщении. Отмечается, что скопления пассажиров в аэропорту нет, об изменении расписания они проинформированы заранее. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

