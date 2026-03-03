Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье задержали рейс из Владивостока в Москву
В Приморье задержали рейс из Владивостока в Москву - 03.03.2026, ПРАЙМ
В Приморье задержали рейс из Владивостока в Москву
Свыше 360 пассажиров ожидают вылета рейса из Владивостока в Москву, задержанного до 4 марта по причине позднего прибытия самолета в Приморье, сообщает... | 03.03.2026, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - ПРАЙМ. Свыше 360 пассажиров ожидают вылета рейса из Владивостока в Москву, задержанного до 4 марта по причине позднего прибытия самолета в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня по причине позднего прибытия воздушного судна задержан вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного в 11.55 (04.55 мск). Предварительно, расчётное время вылета - 4 марта в 00.50 (17.50 мск 3 марта). Ожидает отправления 361 пассажир", - говорится в сообщении. Отмечается, что скопления пассажиров в аэропорту нет, об изменении расписания они проинформированы заранее. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
бизнес, россия, москва, владивосток, приморье, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владивосток, Приморье, Аэрофлот
07:58 03.03.2026
 
В Приморье задержали рейс из Владивостока в Москву

Прокуратура: более 360 пассажиров ожидают вылета рейса из Владивостока в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - ПРАЙМ. Свыше 360 пассажиров ожидают вылета рейса из Владивостока в Москву, задержанного до 4 марта по причине позднего прибытия самолета в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня по причине позднего прибытия воздушного судна задержан вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного в 11.55 (04.55 мск). Предварительно, расчётное время вылета - 4 марта в 00.50 (17.50 мск 3 марта). Ожидает отправления 361 пассажир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скопления пассажиров в аэропорту нет, об изменении расписания они проинформированы заранее.
Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
 
Заголовок открываемого материала