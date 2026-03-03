Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин разрешил "Нова Капитал" приобрести до 40% "Эльгауголь"
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Нова Капитал" приобрести до 40% "Эльгауголь", которая разрабатывает Эльгинское месторождение в Якутии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение сделок (операций), которые влекут за собой прямо и (или) косвенно изменение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Эльгауголь", и направлены на совершение акционерным обществом "Нова Капитал" сделок по приобретению до 40 процентов указанных долей", - говорится в документе. В документе отмечается, что для совершения сделок не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, решений, согласий, согласований и других разрешительных документов.ООО "Эльгауголь" владеет лицензией на пользование недрами Эльгинского месторождения. По данным БИР-Аналитик, 70% компании принадлежит ООО "А-Проперти", 20% - ООО "Энергогрупп", по 5% - ПАО "Мечел" и Родиону Сокровищуку.Эльгинское угольное месторождение - одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 миллиарда тонн.По данным БИР-Аналитик, ООО "Нова Капитал" занимается вложениями в ценные бумаги, полностью принадлежит Александру Рудику.
промышленность, якутия, рф, владимир путин, эльгауголь
Промышленность, ЯКУТИЯ, РФ, Владимир Путин, Эльгауголь
21:09 03.03.2026 (обновлено: 21:21 03.03.2026)
 
Путин разрешил "Нова Капитал" приобрести до 40% "Эльгауголь"

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Нова Капитал" приобрести до 40% "Эльгауголь", которая разрабатывает Эльгинское месторождение в Якутии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение сделок (операций), которые влекут за собой прямо и (или) косвенно изменение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Эльгауголь", и направлены на совершение акционерным обществом "Нова Капитал" сделок по приобретению до 40 процентов указанных долей", - говорится в документе.
В документе отмечается, что для совершения сделок не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, решений, согласий, согласований и других разрешительных документов.
ООО "Эльгауголь" владеет лицензией на пользование недрами Эльгинского месторождения. По данным БИР-Аналитик, 70% компании принадлежит ООО "А-Проперти", 20% - ООО "Энергогрупп", по 5% - ПАО "Мечел" и Родиону Сокровищуку.
Эльгинское угольное месторождение - одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 миллиарда тонн.
По данным БИР-Аналитик, ООО "Нова Капитал" занимается вложениями в ценные бумаги, полностью принадлежит Александру Рудику.
ПромышленностьЯКУТИЯРФВладимир ПутинЭльгауголь
 
 
