Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ - 03.03.2026, ПРАЙМ
Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ
Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ - 03.03.2026
Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ
Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе, туроператор формирует вывозные рейсы из... | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе, туроператор формирует вывозные рейсы из ОАЭ для туристов с датами вылета с 28 февраля по 2 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Coral Travel формирует вывозные рейсы из ОАЭ для туристов с датами вылета 28.02–02.03. Туроператор Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместно с авиаперевозчиком компания приступила к формированию дополнительной перевозки для туристов, завершающих отдых в ОАЭ, были организованы вывозные рейсы для пассажиров, чьи даты вылета пришлись на период с 28 февраля по 2 марта и которые не смогли вылететь ранее по объективным причинам. В данный момент идет финальное согласование списков и бронирование мест. "Агентствам необходимо проинструктировать туристов быть на связи с принимающей стороной", - уточняет АТОР. После того, как билеты будут оформлены, представители на курортах оперативно сообщат точное время вылета и порядок организации трансферов, также говорится в сообщении. Добавляется, что в компании сейчас большая нагрузка на каналы связи и возможное время ожидания ответа может увеличиться, также актуальные статусы заявок рекомендуется отслеживать в личном кабинете.
Новости
10:17 03.03.2026
 
Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе, туроператор формирует вывозные рейсы из ОАЭ для туристов с датами вылета с 28 февраля по 2 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Coral Travel формирует вывозные рейсы из ОАЭ для туристов с датами вылета 28.02–02.03. Туроператор Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.
АТОР заявила о падении продаж туров в ОАЭ
10:03
Отмечается, что совместно с авиаперевозчиком компания приступила к формированию дополнительной перевозки для туристов, завершающих отдых в ОАЭ, были организованы вывозные рейсы для пассажиров, чьи даты вылета пришлись на период с 28 февраля по 2 марта и которые не смогли вылететь ранее по объективным причинам.
В данный момент идет финальное согласование списков и бронирование мест. "Агентствам необходимо проинструктировать туристов быть на связи с принимающей стороной", - уточняет АТОР.
После того, как билеты будут оформлены, представители на курортах оперативно сообщат точное время вылета и порядок организации трансферов, также говорится в сообщении.
Добавляется, что в компании сейчас большая нагрузка на каналы связи и возможное время ожидания ответа может увеличиться, также актуальные статусы заявок рекомендуется отслеживать в личном кабинете.
В АТОР сообщили об отмене 40 процентов рейсов на Ближний Восток
1 марта, 18:49
 
