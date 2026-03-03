https://1prime.ru/20260303/reys-867966884.html
Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ
Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ - 03.03.2026, ПРАЙМ
Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ
Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе, туроператор формирует вывозные рейсы из... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T10:17+0300
2026-03-03T10:17+0300
2026-03-03T10:17+0300
туризм
бизнес
оаэ
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_7170045ae0441b0075830d8bb1cb19a6.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе, туроператор формирует вывозные рейсы из ОАЭ для туристов с датами вылета с 28 февраля по 2 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Coral Travel формирует вывозные рейсы из ОАЭ для туристов с датами вылета 28.02–02.03. Туроператор Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместно с авиаперевозчиком компания приступила к формированию дополнительной перевозки для туристов, завершающих отдых в ОАЭ, были организованы вывозные рейсы для пассажиров, чьи даты вылета пришлись на период с 28 февраля по 2 марта и которые не смогли вылететь ранее по объективным причинам. В данный момент идет финальное согласование списков и бронирование мест. "Агентствам необходимо проинструктировать туристов быть на связи с принимающей стороной", - уточняет АТОР. После того, как билеты будут оформлены, представители на курортах оперативно сообщат точное время вылета и порядок организации трансферов, также говорится в сообщении. Добавляется, что в компании сейчас большая нагрузка на каналы связи и возможное время ожидания ответа может увеличиться, также актуальные статусы заявок рекомендуется отслеживать в личном кабинете.
https://1prime.ru/20260303/tury-867966590.html
https://1prime.ru/20260301/ator-867918735.html
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e144c4adcd6c81084e6e3fdb36bda49b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, оаэ, атор
Туризм, Бизнес, ОАЭ, АТОР
Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ
АТОР: Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе, туроператор формирует вывозные рейсы из ОАЭ для туристов с датами вылета с 28 февраля по 2 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Coral Travel формирует вывозные рейсы из ОАЭ
для туристов с датами вылета 28.02–02.03. Туроператор Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.
АТОР заявила о падении продаж туров в ОАЭ
Отмечается, что совместно с авиаперевозчиком компания приступила к формированию дополнительной перевозки для туристов, завершающих отдых в ОАЭ, были организованы вывозные рейсы для пассажиров, чьи даты вылета пришлись на период с 28 февраля по 2 марта и которые не смогли вылететь ранее по объективным причинам.
В данный момент идет финальное согласование списков и бронирование мест. "Агентствам необходимо проинструктировать туристов быть на связи с принимающей стороной", - уточняет АТОР
.
После того, как билеты будут оформлены, представители на курортах оперативно сообщат точное время вылета и порядок организации трансферов, также говорится в сообщении.
Добавляется, что в компании сейчас большая нагрузка на каналы связи и возможное время ожидания ответа может увеличиться, также актуальные статусы заявок рекомендуется отслеживать в личном кабинете.
В АТОР сообщили об отмене 40 процентов рейсов на Ближний Восток