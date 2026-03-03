https://1prime.ru/20260303/reys-867966884.html

Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ

туризм

бизнес

оаэ

атор

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе, туроператор формирует вывозные рейсы из ОАЭ для туристов с датами вылета с 28 февраля по 2 марта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Coral Travel формирует вывозные рейсы из ОАЭ для туристов с датами вылета 28.02–02.03. Туроператор Coral Travel сообщил о текущей ситуации в связи с изменениями расписания регулярных рейсов в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что совместно с авиаперевозчиком компания приступила к формированию дополнительной перевозки для туристов, завершающих отдых в ОАЭ, были организованы вывозные рейсы для пассажиров, чьи даты вылета пришлись на период с 28 февраля по 2 марта и которые не смогли вылететь ранее по объективным причинам. В данный момент идет финальное согласование списков и бронирование мест. "Агентствам необходимо проинструктировать туристов быть на связи с принимающей стороной", - уточняет АТОР. После того, как билеты будут оформлены, представители на курортах оперативно сообщат точное время вылета и порядок организации трансферов, также говорится в сообщении. Добавляется, что в компании сейчас большая нагрузка на каналы связи и возможное время ожидания ответа может увеличиться, также актуальные статусы заявок рекомендуется отслеживать в личном кабинете.

оаэ

туризм, бизнес, оаэ, атор