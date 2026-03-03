https://1prime.ru/20260303/reys-867967039.html
Расписание вывозных рейсов из Дубая корректируется из-за закрытий неба
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Расписание вылетов рейсов из Дубая корректируется из-за периодических закрытий воздушного пространства в аэропортах, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). Со вчерашнего дня начали осуществляться вывозные рейсы с Ближнего Востока в Россию. "Туроператоры призывают туристов, ожидающих возвращения в Россию на рейсах, начавшихся вчера, набраться терпения: расписание корректируется из-за периодических закрытий воздушного пространства в аэропортах Дубая", - говорится в сообщении.
