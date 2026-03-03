Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт: рост цен на нефть может привести к сокращению ВВП Японии - 03.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт: рост цен на нефть может привести к сокращению ВВП Японии
ТОКИО, 3 мар - ПРАЙМ. Резкий рост мировых цен на нефть из-за эскалации вокруг Ирана может привести к сокращению реального ВВП Японии на 0,65% в течение года и ускорению инфляции на 1,14%, а также повысить риск рецессии, следует из оценки главы департамента экономических исследований Nomura Research Institute Такахидэ Киути. При наиболее неблагоприятном варианте, по мнению эксперта, Иран "впервые официально объявит о полной блокаде Ормузского пролива, и она будет продолжаться в течение длительного периода, например, года". Тогда предполагается рост цены нефти "до максимума 2008 года до мирового финансового кризиса - 140 долларов за баррель". "В этом случае реальный ВВП Японии снизится на 0,65% за год. Также инфляция повысится на 1,14% за год. При таком развитии событий Япония усилит признаки стагфляции, при которой сосуществуют ухудшение экономической конъюнктуры и рост цен, и может столкнуться с риском рецессии", — отмечается в прогнозе. При базовом сценарии, который Киути рассматривает как основной, Иран не объявит о полной блокаде пролива, однако "в результате военной активности в регионе возникнут определённые перебои в транспортировке нефти, и это состояние сохранится длительное время". В этом случае предполагается рост цены нефти до 87 долларов за баррель. "При базовом сценарии реальный ВВП Японии за год будет снижен на 0,18%, а инфляция повысится на 0,31%", - считает экономист. Эксперт также указывает, что при этом варианте цены на электроэнергию и газ "в течение примерно полугода-года повысятся на 10% и более". При наиболее оптимистическом сценарии, считает аналитик, "рост цены нефти составляет примерно 10 долларов за баррель". Япония импортирует более 90% нефти из стран Ближнего Востока, при этом примерно 80% поставок проходит через Ормузский пролив, что делает страну особенно чувствительной к перебоям в этом регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
04:30 03.03.2026
 
Эксперт: рост цен на нефть может привести к сокращению ВВП Японии

Nomura Research Institute: рост цен на нефть может привести к сокращению ВВП Японии

ТОКИО, 3 мар - ПРАЙМ. Резкий рост мировых цен на нефть из-за эскалации вокруг Ирана может привести к сокращению реального ВВП Японии на 0,65% в течение года и ускорению инфляции на 1,14%, а также повысить риск рецессии, следует из оценки главы департамента экономических исследований Nomura Research Institute Такахидэ Киути.
При наиболее неблагоприятном варианте, по мнению эксперта, Иран "впервые официально объявит о полной блокаде Ормузского пролива, и она будет продолжаться в течение длительного периода, например, года". Тогда предполагается рост цены нефти "до максимума 2008 года до мирового финансового кризиса - 140 долларов за баррель".
"В этом случае реальный ВВП Японии снизится на 0,65% за год. Также инфляция повысится на 1,14% за год. При таком развитии событий Япония усилит признаки стагфляции, при которой сосуществуют ухудшение экономической конъюнктуры и рост цен, и может столкнуться с риском рецессии", — отмечается в прогнозе.
При базовом сценарии, который Киути рассматривает как основной, Иран не объявит о полной блокаде пролива, однако "в результате военной активности в регионе возникнут определённые перебои в транспортировке нефти, и это состояние сохранится длительное время". В этом случае предполагается рост цены нефти до 87 долларов за баррель.
"При базовом сценарии реальный ВВП Японии за год будет снижен на 0,18%, а инфляция повысится на 0,31%", - считает экономист.
Эксперт также указывает, что при этом варианте цены на электроэнергию и газ "в течение примерно полугода-года повысятся на 10% и более".
При наиболее оптимистическом сценарии, считает аналитик, "рост цены нефти составляет примерно 10 долларов за баррель".
Япония импортирует более 90% нефти из стран Ближнего Востока, при этом примерно 80% поставок проходит через Ормузский пролив, что делает страну особенно чувствительной к перебоям в этом регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
