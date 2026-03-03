https://1prime.ru/20260303/rost-867961313.html

Эксперт: рост цен на нефть может привести к сокращению ВВП Японии

Эксперт: рост цен на нефть может привести к сокращению ВВП Японии - 03.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт: рост цен на нефть может привести к сокращению ВВП Японии

Резкий рост мировых цен на нефть из-за эскалации вокруг Ирана может привести к сокращению реального ВВП Японии на 0,65% в течение года и ускорению инфляции на... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T04:30+0300

2026-03-03T04:30+0300

2026-03-03T04:30+0300

нефть

энергетика

экономика

иран

япония

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867961313.jpg?1772501424

ТОКИО, 3 мар - ПРАЙМ. Резкий рост мировых цен на нефть из-за эскалации вокруг Ирана может привести к сокращению реального ВВП Японии на 0,65% в течение года и ускорению инфляции на 1,14%, а также повысить риск рецессии, следует из оценки главы департамента экономических исследований Nomura Research Institute Такахидэ Киути. При наиболее неблагоприятном варианте, по мнению эксперта, Иран "впервые официально объявит о полной блокаде Ормузского пролива, и она будет продолжаться в течение длительного периода, например, года". Тогда предполагается рост цены нефти "до максимума 2008 года до мирового финансового кризиса - 140 долларов за баррель". "В этом случае реальный ВВП Японии снизится на 0,65% за год. Также инфляция повысится на 1,14% за год. При таком развитии событий Япония усилит признаки стагфляции, при которой сосуществуют ухудшение экономической конъюнктуры и рост цен, и может столкнуться с риском рецессии", — отмечается в прогнозе. При базовом сценарии, который Киути рассматривает как основной, Иран не объявит о полной блокаде пролива, однако "в результате военной активности в регионе возникнут определённые перебои в транспортировке нефти, и это состояние сохранится длительное время". В этом случае предполагается рост цены нефти до 87 долларов за баррель. "При базовом сценарии реальный ВВП Японии за год будет снижен на 0,18%, а инфляция повысится на 0,31%", - считает экономист. Эксперт также указывает, что при этом варианте цены на электроэнергию и газ "в течение примерно полугода-года повысятся на 10% и более". При наиболее оптимистическом сценарии, считает аналитик, "рост цены нефти составляет примерно 10 долларов за баррель". Япония импортирует более 90% нефти из стран Ближнего Востока, при этом примерно 80% поставок проходит через Ормузский пролив, что делает страну особенно чувствительной к перебоям в этом регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

иран

япония

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, япония, ормузский пролив