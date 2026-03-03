https://1prime.ru/20260303/spravka-867958321.html

Михаил Мишустин. Биографическая справка

Михаил Мишустин. Биографическая справка

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечает во вторник 60-летие.

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечает во вторник 60-летие. Ниже приводится биографическая справка. Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института. Доктор экономических наук (2010). В 1989-1998 годах работал в некоммерческой организации "Международный компьютерный клуб" (с 1993 года – закрытое акционерное общество), занимавшейся привлечением и распространением западных компьютерных технологий: директор тестовой лаборатории (1992-1995), заместитель генерального директора (1995-1996), председатель правления (1996-1998). С 1990 года принимал участие в организации ежегодного Международного компьютерного форума. В августе 1998 года был назначен заместителем руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года – заместитель министра России по налогам и сборам. Реализовал масштабное обновление технической базы налогового ведомства. Это включало: внедрение компьютерных технологий, введение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), формирование единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и открытие центров обработки данных. Также при Мишустине начала функционировать система, основанная на принципе одного окна. С марта 2004 года по декабрь 2006 года – глава Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Деятельность Михаила Мишустина в этой должности была связана с переводом информации в цифровой формат. Одной из ключевых задач было создание унифицированной базы данных, объединяющей сведения об объектах недвижимости из разрозненных ведомственных и отраслевых кадастров. Проект был осуществлен позднее – в 2017 году. Единый государственный реестр недвижимости объединил всю доступную информацию о недвижимом имуществе, находящемся на территории страны. С января 2007 года по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. Мишустин занимался усовершенствованием процесса развития ОЭЗ, стремясь к повышению технологичности и прибыльности. С его именем связано открытие первых промышленно-производственных и технико-внедренческих ОЭЗ. С марта 2008 года до апреля 2010 года занимал пост президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями и паевыми инвестиционными фондами. Курировал международные связи, развитие венчурного инвестирования и технологических инвестиций, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. 6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. Инициировал запуск системы личных кабинетов для налогоплательщиков (2012), Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (2016) и Единого реестра записей актов гражданского состояния (2018). С 2013 года осуществлял руководство внедрением авторизированных систем контроля за возмещением налога на добавленную стоимость. В 2019 году завершил перевод контрольно-кассовой техники на автоматизированные системы, предусматривавшие передачу данных о денежных оборотах в реальном времени. В том же году внедрил автоматизированную систему налогового администрирования "Налог-3", призванную объединить управление всей деятельностью ФНС, включая прием, обработку, предоставление данных, анализ информации, формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных и сведений, необходимых для принятия управленческих решений и предоставления информации внешним потребителям. Прямым результатом проведенных Мишустиным реформ стало повышение эффективности налоговой службы. 16 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина назначен председателем правительства Российской Федерации. За время его нахождения во главе кабинета министров Россия столкнулась с рядом серьезных вызовов – пандемией, специальной военной операции и введением жестких санкций со стороны западных стран. Несмотря на сложности, российская экономика под руководством Мишустина не только выстояла, но и показала положительную динамику – с 2020 по 2024 год ВВП России вырос на 9,6%. Правительством был предпринят комплекс мер, нацеленных на оказание помощи малому и среднему предпринимательству, развитие инфраструктурных объектов и внедрение цифровых технологий в экономику. Ключевым решением стало замещение импортных товаров отечественными аналогами, что способствовало снижению зависимости от зарубежных поставок и созданию благоприятных условий для дальнейшего развития отечественного производства. Благодаря слаженной работе правительства Мишустина, ВВП России в 2025 году увеличился на 1%, а за последние три года прирост составил 10%. Инфляция сократилась до 5,6%. В то же время в стране сохраняется низкая безработица – 2,2%. В пику санкциям Россия продолжает развивать свою внешнюю торговлю, расширяя круг дружественных стран и наращивая торгово-экономическое сотрудничество именно с ними. Главная задача в этом направлении - отход от простого экспорта сырья к поставкам товаров с высокой добавленной стоимостью. Несырьевой неэнергетический экспорт по итогам 2025 года вырос почти на 9,5%, приблизившись к 13 триллионам рублей. Михаилом Мишустиным определены следующие ключевые задачи правительства: сбережение и приумножение народа, повышение благополучия семей, совершенствование мер поддержки; формирование платформы для выхода на темпы экономического роста не ниже мировых – для этого нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места и расширять выпуск конкурентоспособной отечественной продукции; изменение структуры внешней торговли с акцентом на поставки высокотехнологичной продукции; формирование прозрачной конкурентной деловой среды; повышение производительности труда, прежде всего за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений; постоянное технологическое обновление, создание условий для инноваций и их применения на практике. Михаил Мишустин ведет научную и преподавательскую деятельность. Он был создателем и научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета "Высшая школа экономики" (ГУ ВШЭ), впоследствии преобразованного в Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости. t С 2013 года – научный руководитель факультета налогов и налогообложения, с 2020 года – факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ. Автор нескольких монографий, соавтор учебного пособия "Налоговый контроль", опубликовал ряд научных статей в изданиях "Вопросы экономики", "Финансы", "Экономическая политика", "Экономические науки", "Налоговый курьер", "Консультант", "Корпоративные системы" и др. Член Государственного Совета Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2010). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), Почета (2012), преподобного Серафима Саровского III степени (2019), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2021). Отмечен высшей наградой Афин – Золотой медалью почета (2021). Михаил Мишустин играет в хоккей, является болельщиком хоккейного клуба ЦСКА, выступал за команду "Премьер" в Ночной хоккейной лиге. Премьер-министр также увлекается музыкой, играет на фортепиано, является автором музыки к двум песням популярного исполнителя Григория Лепса.

