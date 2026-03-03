https://1prime.ru/20260303/ssha-867987168.html

СМИ встревожились из-за реакции США на удары по Ирану

СМИ встревожились из-за реакции США на удары по Ирану - 03.03.2026, ПРАЙМ

СМИ встревожились из-за реакции США на удары по Ирану

Итоги социологических опросов свидетельствуют о том, что значительная часть граждан США не поддерживает совместную операцию Вашингтона и Тель-Авива против... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T23:14+0300

2026-03-03T23:14+0300

2026-03-03T23:14+0300

сша

иран

израиль

владимир путин

али хаменеи

мухаммед аль нахайян

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg

МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Итоги социологических опросов свидетельствуют о том, что значительная часть граждан США не поддерживает совместную операцию Вашингтона и Тель-Авива против Ирана, сообщает Responsible Statecraft."Ответные действия Ирана начали приносить свои плоды: нанесен ущерб американским военным базам по всему региону, погибли по меньшей мере четыре американских военнослужащих. Учитывая высокую вероятность эскалации конфликта, американская общественность уже сыта по горло", — говорится в публикации.Издание также обращает внимание на то, что Вашингтон до сих пор не дал четкого объяснения причин начала атаки."Спустя почти три дня после начала совместной американо-израильской операции Трамп и его ближайшие помощники предложили ряд противоречивых (или безосновательных) оправданий нападения и не смогли сформулировать ни конечные цели, ни сроки конфликта", — говорится в материале.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что агрессия США и Израиля перечеркнула прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.

https://1prime.ru/20260303/perevozki-867985632.html

https://1prime.ru/20260303/iran-867986999.html

сша

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, израиль, владимир путин, али хаменеи, мухаммед аль нахайян, в мире