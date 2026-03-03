https://1prime.ru/20260303/tramp-867987981.html

Слова Трампа о войсках в Иране вызвали тревогу на Западе

в мире

сша

иран

израиль

али хаменеи

дональд трамп

владимир путин

МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. После заявлений президента США Дональда Трампа о возможности отправки сухопутных войск в Иран складывается впечатление, что Вашингтон рассматривает все варианты развития конфликта, пишет Advance.Ранее в интервью The New York Post глава Белого дома заявил, что не боится решения о вводе войск в Иран. По его словам, такой шаг, вероятно, не потребуется, однако он готов пойти на него при необходимости."Когда о чем-то начинают говорить, это уже наполовину сбылось. Военно-политическая верхушка в Вашингтоне сегодня открыто обсуждает сухопутную операцию", — отмечается в публикации.Автор материала полагает, что подобный сценарий может обернуться для США катастрофой, сопоставимой или даже более серьезной, чем война во Вьетнаме."Главное реальное препятствие для сухопутного вторжения — ограниченность ресурсов американских вооруженных сил. Анализ, основанный на данных Пентагона и экспертных институтов, подтверждает, что США в этом и предыдущем конфликте расходуют ракеты Patriot, THAAD и других зенитных комплексов со скоростью, которая превосходит годовое производство", — говорится в материале.Кроме того, как считает автор, географические и демографические особенности Ирана дополнительно осложняют возможную операцию.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

