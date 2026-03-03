https://1prime.ru/20260303/tseny-867961138.html

Цены на бензин в Японии выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

2026-03-03T04:24+0300

энергетика

нефть

ближний восток

япония

иран

ОСАКА, 3 мар — ПРАЙМ. Цены на бензин на автозаправках в Японии ощутимо выросли с прошлой недели на фоне эскалации на Ближнем Востоке, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив стоимость топлива на станциях в мегаполисе Осака. Если еще на прошлой неделе литр бензина марки Regular (Аи-95) на заправках самообслуживания стоил 145-147 иен (0,92-0,93 доллара), а на станциях с сервисом — 152–155 иен (0,97-0,98 доллара), то во вторник утром стоимость одного литра на станциях самообслуживания в среднем составляла 153–157 иен (0,97-1 доллар), а на заправках с обслуживанием — 160–162 иены (1,02-1,03 доллара). На отдельных АЗС цена доходила до 168-173 иен за литр (1,07-1,1 доллара). Стоимость дизельного топлива также заметно выросла. Если на прошлой неделе на станциях самообслуживания цена варьировалась от 126 до 128 иен (0,8 и 0,81 доллара соответственно) за литр, а на станциях с сервисом - от 136 до 138 иен (0,86 и 0,88 доллара), то сейчас стоимость поднялась в среднем до 140 иен (0,89 доллара) за литр на заправках самообслуживания и до 149 иен (0,95 доллара) на станциях с обслуживанием. Максимальная цена, которую смог зафиксировать корреспондент, достигала 157-160 иен за литр (1-1,02 доллара). Подорожание топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть после эскалации вокруг Ирана и опасений перебоев поставок через Ормузский пролив. При этом эксперты допускают дальнейший рост цен. Так, глава департамента экономических исследований Nomura Research Institute Такахидэ Киути считает, что даже при самом оптимистичном сценарии развития событий при росте мировых цен на нефть на 14,9% внутренние цены на бензин в Японии превысят 180 иен (1,14 доллара). Во втором, базовом сценарии, при котором перебои в поставках нефти могут сохраняться длительное время из-за эскалации на Ближнем Востоке, цены на бензин превысят 200 иен (1,27 доллара). В самом же пессимистическом варианте цены на бензин "увеличатся более чем вдвое и достигнут 328 иен (около 2,08 доллара) за литр". Япония импортирует более 90% нефти из стран Ближнего Востока, при этом около 80% поставок проходит через Ормузский пролив, что делает внутренний рынок топлива особенно чувствительным к геополитической нестабильности в регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

