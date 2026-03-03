https://1prime.ru/20260303/tseny-867988166.html
Мировые цены на нефть стабилизировались после роста днем
Мировые цены на нефть стабилизировались после роста днем - 03.03.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть стабилизировались после роста днем
Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжили стабилизироваться после активного повышения днем - темпы роста уменьшились до 2% с 9%, свидетельствуют... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T23:24+0300
2026-03-03T23:24+0300
2026-03-03T23:24+0300
экономика
нефть
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867988166.jpg?1772569481
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжили стабилизироваться после активного повышения днем - темпы роста уменьшились до 2% с 9%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,19% относительно предыдущего закрытия - до 79,44 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,98%, до 72,64 доллара. Днем ралли цен на нефть достигало 9%, стоимость Brent поднималась в ходе торгов выше 85 долларов впервые с 19 июля 2024 года. Продолжает влиять на торги геополитическая ситуация. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Также ранее СМИ сообщали, что Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан. А министерство нефти Ирака отмечало, что решение о сокращении нефтедобычи в Ираке не повлияет на работу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и производство нефтепродуктов. Инвесторы ожидают теперь публикации в среду еженедельной статистики из США по запасам нефти. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 27 февраля коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 2,2 миллиона баррелей после увеличения предыдущей недели на 16 миллионов.
https://1prime.ru/20260303/birzhi-867986833.html
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, иран
Экономика, Нефть, США, ИРАН
Мировые цены на нефть стабилизировались после роста днем
Мировые цены на нефть ослабили рост до 2%
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжили стабилизироваться после активного повышения днем - темпы роста уменьшились до 2% с 9%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,19% относительно предыдущего закрытия - до 79,44 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,98%, до 72,64 доллара.
Днем ралли цен на нефть достигало 9%, стоимость Brent поднималась в ходе торгов выше 85 долларов впервые с 19 июля 2024 года.
Продолжает влиять на торги геополитическая ситуация. США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив
.
Также ранее СМИ сообщали, что Иракский Курдистан
приостановил экспорт нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан. А министерство нефти Ирака
отмечало, что решение о сокращении нефтедобычи в Ираке не повлияет на работу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и производство нефтепродуктов.
Инвесторы ожидают теперь публикации в среду еженедельной статистики из США по запасам нефти. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 27 февраля коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 2,2 миллиона баррелей после увеличения предыдущей недели на 16 миллионов.
Биржи Абу-Даби и Дубая возобновят торги в среду