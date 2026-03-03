Мировые цены на нефть стабилизировались после роста днем

https://1prime.ru/20260303/tseny-867988166.html

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжили стабилизироваться после активного повышения днем - темпы роста уменьшились до 2% с 9%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,19% относительно предыдущего закрытия - до 79,44 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,98%, до 72,64 доллара. Днем ралли цен на нефть достигало 9%, стоимость Brent поднималась в ходе торгов выше 85 долларов впервые с 19 июля 2024 года. Продолжает влиять на торги геополитическая ситуация. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Также ранее СМИ сообщали, что Иракский Курдистан приостановил экспорт нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан. А министерство нефти Ирака отмечало, что решение о сокращении нефтедобычи в Ираке не повлияет на работу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и производство нефтепродуктов. Инвесторы ожидают теперь публикации в среду еженедельной статистики из США по запасам нефти. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 27 февраля коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 2,2 миллиона баррелей после увеличения предыдущей недели на 16 миллионов.

