Туроператоры рассказали, сколько потратили на поддержку застрявших туристов
03.03.2026
Туроператоры рассказали, сколько потратили на поддержку застрявших туристов
Туроператоры РФ уже потратили более 2,6 миллиарда рублей на поддержку туристов во время кризиса на Ближнем Востоке, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Туроператоры РФ уже потратили более 2,6 миллиарда рублей на поддержку туристов во время кризиса на Ближнем Востоке, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР). "Туроператоры уже потратили более 2,6 миллиарда рублей на поддержку туристов во время кризиса на Ближнем Востоке", - сообщили в ассоциации.
