Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/turoperatory-867980427.html
Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли
Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли - 03.03.2026, ПРАЙМ
Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли
Ведущие туроператоры России просят власти предусмотреть временные регуляторные изменения, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T17:43+0300
2026-03-03T17:43+0300
туризм
ближний восток
атор
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864826360_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_677027bb902b2d6c4ad2daee41672088.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Ведущие туроператоры России просят власти предусмотреть временные регуляторные изменения, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами, при этом речь не идет о выделении бюджетных средств, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее стало известно, что АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туристической отрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. "В текущей ситуации туроператоры не ставят вопрос о выделении бюджетных средств. Ведущие туроператоры страны предлагают предусмотреть временные регуляторные изменения, цель которых – обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами", - говорится в сообщении на сайте АТОР. В частности, в АТОР просят Минэкономразвития принять такие меры поддержки отрасли: освободить в 2026 году туроператоров от уплаты взносов в Фонд персональной ответственности (ФПО), в том числе за 2024 и 2025 годы, в целях возмещения понесенных расходов; предоставить право на использование средств ФПО для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, а также с досудебными/судебными претензиями, которые неизбежно возникнут в связи со сложившейся ситуацией. Фонд персональной ответственности - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру. По информации ассоциации, в понедельник в Минэкономразвития состоялась встреча с туроператорами и министерство поддержало инициативу отрасли об отсрочке взносов в фонды персональной ответственности на один квартал - до 15 июля 2026 года. "Принимая во внимание пиковый сезонный спрос летом и необходимость концентрации значительных оборотных средств на обеспечение операционной деятельности, полагаем, что более эффективным решением станет увеличение срока отсрочки до двух кварталов – до 15 октября 2026 года. Такой подход окажет заметное влияние на снижение финансовой нагрузки для туроператоров в самый активный период работы, что позволит сохранить ликвидность в наиболее активный период", - цитирует "Вестник АТОР" письмо АТОР в Минэкономразвития.
https://1prime.ru/20260303/zatraty-867979894.html
https://1prime.ru/20260303/podderzhka-867979763.html
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864826360_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8ccb7c7bd549e8422ab389a8ff808f1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, ближний восток, атор, бизнес
Туризм, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АТОР, Бизнес
17:43 03.03.2026
 
Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли

АТОР: ведущие туроператоры РФ попросили регуляторные послабления

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Ведущие туроператоры России просят власти предусмотреть временные регуляторные изменения, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами, при этом речь не идет о выделении бюджетных средств, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Ранее стало известно, что АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туристической отрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Отмена авиарейсов в Москве в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
АТОР рассказала о затратах туроператоров на содержание застрявших туристов
17:20
"В текущей ситуации туроператоры не ставят вопрос о выделении бюджетных средств. Ведущие туроператоры страны предлагают предусмотреть временные регуляторные изменения, цель которых – обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами", - говорится в сообщении на сайте АТОР.
В частности, в АТОР просят Минэкономразвития принять такие меры поддержки отрасли: освободить в 2026 году туроператоров от уплаты взносов в Фонд персональной ответственности (ФПО), в том числе за 2024 и 2025 годы, в целях возмещения понесенных расходов; предоставить право на использование средств ФПО для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, а также с досудебными/судебными претензиями, которые неизбежно возникнут в связи со сложившейся ситуацией.
Фонд персональной ответственности - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру.
По информации ассоциации, в понедельник в Минэкономразвития состоялась встреча с туроператорами и министерство поддержало инициативу отрасли об отсрочке взносов в фонды персональной ответственности на один квартал - до 15 июля 2026 года.
"Принимая во внимание пиковый сезонный спрос летом и необходимость концентрации значительных оборотных средств на обеспечение операционной деятельности, полагаем, что более эффективным решением станет увеличение срока отсрочки до двух кварталов – до 15 октября 2026 года. Такой подход окажет заметное влияние на снижение финансовой нагрузки для туроператоров в самый активный период работы, что позволит сохранить ликвидность в наиболее активный период", - цитирует "Вестник АТОР" письмо АТОР в Минэкономразвития.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
АТОР предложила МЭР меры поддержки отрасли из-за кризиса вокруг Ирана
17:15
 
ТуризмБЛИЖНИЙ ВОСТОКАТОРБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала