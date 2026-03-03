https://1prime.ru/20260303/turoperatory-867980427.html

Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли

Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли - 03.03.2026, ПРАЙМ

Туроператоры запросили регуляторные послабления для поддержки отрасли

Ведущие туроператоры России просят власти предусмотреть временные регуляторные изменения, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T17:43+0300

2026-03-03T17:43+0300

2026-03-03T17:43+0300

туризм

ближний восток

атор

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/16/864826360_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_677027bb902b2d6c4ad2daee41672088.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Ведущие туроператоры России просят власти предусмотреть временные регуляторные изменения, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами, при этом речь не идет о выделении бюджетных средств, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее стало известно, что АТОР направила в Минэкономразвития предложения по поддержке участников туристической отрасли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. "В текущей ситуации туроператоры не ставят вопрос о выделении бюджетных средств. Ведущие туроператоры страны предлагают предусмотреть временные регуляторные изменения, цель которых – обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами", - говорится в сообщении на сайте АТОР. В частности, в АТОР просят Минэкономразвития принять такие меры поддержки отрасли: освободить в 2026 году туроператоров от уплаты взносов в Фонд персональной ответственности (ФПО), в том числе за 2024 и 2025 годы, в целях возмещения понесенных расходов; предоставить право на использование средств ФПО для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, а также с досудебными/судебными претензиями, которые неизбежно возникнут в связи со сложившейся ситуацией. Фонд персональной ответственности - это специальный денежный фонд, который обязан сформировать каждый туроператор, работающий в сфере выездного туризма. Они необходимы для защиты туристов, в том числе на случай банкротства туроператора, прекращения деятельности или невозможности выполнить обязательства по туру. По информации ассоциации, в понедельник в Минэкономразвития состоялась встреча с туроператорами и министерство поддержало инициативу отрасли об отсрочке взносов в фонды персональной ответственности на один квартал - до 15 июля 2026 года. "Принимая во внимание пиковый сезонный спрос летом и необходимость концентрации значительных оборотных средств на обеспечение операционной деятельности, полагаем, что более эффективным решением станет увеличение срока отсрочки до двух кварталов – до 15 октября 2026 года. Такой подход окажет заметное влияние на снижение финансовой нагрузки для туроператоров в самый активный период работы, что позволит сохранить ликвидность в наиболее активный период", - цитирует "Вестник АТОР" письмо АТОР в Минэкономразвития.

https://1prime.ru/20260303/zatraty-867979894.html

https://1prime.ru/20260303/podderzhka-867979763.html

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, ближний восток, атор, бизнес