10:03 03.03.2026 (обновлено: 10:05 03.03.2026)
 
АТОР заявила о падении продаж туров в ОАЭ

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Бронирование поездок в ОАЭ на весну на фоне конфликта на Ближнем Востоке снизилось минимум на 20% по сравнению с февралем, пишет Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные агрегаторов туров.
"На фоне нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке спрос на туры в ОАЭ демонстрирует ожидаемое снижение. По данным туроператоров и агрегаторов, количество бронирований на март 2026 года сократилось даже по сравнению с февралем (который традиционно считается более "низким" и менее загруженным месяцем по сравнению с мартом)... Продажи на дальние даты в марте и апреле у агрегаторов туров сократились на 20%, у некоторых игроков - и больше", - говорится в сообщении.
В частности, снижение спроса после эскалации американо-израильского конфликта с Ираном на 20% отмечают в "Слетать.ру". Еще в одном сервисе бронирования туров - Level.Travel - отмечают аналогичную динамику бронирований в Дубай.
"Наибольший спад по бронированиям в ОАЭ, достигающий 50% на заезды в марте в сравнении с февралем 2026 года, фиксируют в Onlinetours. При этом в компании подчеркивают, что эти цифры предварительные, "по горячим следам", и могут быть скорректированы, так как многие туристы бронируют тур за неделю и ближе к дате вылета", - пишет АТОР.
Что касается отмен бронирований, доля аннуляций туров с датами вылета после 8 марта и до апреля включительно не превышает 15-20%, указывает АТОР.
"Вопрос восстановления спроса на туры в ОАЭ сейчас напрямую зависит от развития событий в ближневосточном регионе и возобновления авиасообщения. Как отмечают эксперты, дать точный прогноз в текущей внештатной ситуации крайне сложно, однако ключевым ориентиром для рынка станут ближайшие недели", - подчеркнули в ассоциации.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
