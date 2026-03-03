https://1prime.ru/20260303/venesuela-867986655.html

Венесуэла нарастила экспорт нефти в США и Европу в феврале, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) нарастила экспорт нефти в США и Европу в феврале, но это не смогло компенсировать потерю поставок в Китай, который был основным рынком сбыта для этой латиноамериканской страны, пишет агентство Рейтер. В феврале США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с рядом стран, установленный минфином США, является прямой дискриминацией. "Экспорт нефти из Венесуэлы сократился примерно до 737 тысяч баррелей в сутки в феврале, поскольку увеличение поставок в США и Европу не смогло полностью компенсировать потери поставок в Китай, который раньше был основным рынком сбыта для этой страны-члена ОПЕК", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные PDVSA. В целом экспорт нефти из Венесуэлы в отчетном месяце снизился на 6,5% к январю, или на 19% в годовом выражении, сообщает агентство. Вместе с тем экспорт венесуэльской нефти в США вырос в феврале на 32%, до 375 тысяч баррелей в сутки, в Европу поставки увеличились до 158 тысяч баррелей в сутки, а в Азию - сократились на 67%, до 48 тысяч баррелей в сутки, говорится в статье. В целом торговые компании экспортировали примерно 27 миллионов баррелей венесуэльской нефти в январе-феврале, также сообщает агентство со ссылкой PDVSA.

