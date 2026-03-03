Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/zasedanie-867981624.html
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке
Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке, участники обсудили ситуацию на рынке нефти и... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T18:16+0300
2026-03-03T18:16+0300
нефть
газ
фатих бироль
мэа
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке, участники обсудили ситуацию на рынке нефти и газа, а также варианты реагирования на сбои, сообщил глава МЭА Фатих Бироль. "Учитывая события на Ближнем Востоке и последствия для энергетической безопасности, я созвал сегодня внеочередное совещание правительств стран-участниц, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти и газа и варианты реагирования на сбои", - написал он в соцсети X. Бироль поблагодарил участников за конструктивный диалог.
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973349.html
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, фатих бироль, мэа, ближний восток
Нефть, Газ, Фатих Бироль, МЭА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
18:16 03.03.2026
 
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке

МЭА провело внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке, участники обсудили ситуацию на рынке нефти и газа, а также варианты реагирования на сбои, сообщил глава МЭА Фатих Бироль.
"Учитывая события на Ближнем Востоке и последствия для энергетической безопасности, я созвал сегодня внеочередное совещание правительств стран-участниц, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти и газа и варианты реагирования на сбои", - написал он в соцсети X.
Бироль поблагодарил участников за конструктивный диалог.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Война против Ирана может стимулировать страны на создание ЯО, заявил Лавров
14:07
 
НефтьГазФатих БирольМЭАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала