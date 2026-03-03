https://1prime.ru/20260303/zasedanie-867981624.html
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке
Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке, участники обсудили ситуацию на рынке нефти и... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T18:16+0300
2026-03-03T18:16+0300
2026-03-03T18:16+0300
нефть
газ
фатих бироль
мэа
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке, участники обсудили ситуацию на рынке нефти и газа, а также варианты реагирования на сбои, сообщил глава МЭА Фатих Бироль. "Учитывая события на Ближнем Востоке и последствия для энергетической безопасности, я созвал сегодня внеочередное совещание правительств стран-участниц, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти и газа и варианты реагирования на сбои", - написал он в соцсети X. Бироль поблагодарил участников за конструктивный диалог.
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973349.html
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, фатих бироль, мэа, ближний восток
Нефть, Газ, Фатих Бироль, МЭА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
МЭА созвало внеочередное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке
МЭА провело внеочередное заседание на фоне событий на Ближнем Востоке