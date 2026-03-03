https://1prime.ru/20260303/zatraty-867979894.html

АТОР рассказала о затратах туроператоров на содержание застрявших туристов

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Совокупные затраты российских туроператоров на содержание застрявших на Ближнем Востоке туристов составляют в среднем более 500 миллионов рублей в день, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР). "По состоянию на 2 марта 2026 года, среднесуточные затраты туроператоров на содержание "застрявших" туристов (размещение, питание, трансферы) составляют более 500 миллионов рублей", - сообщили в АТОР, комментируя ситуацию с туристами, застрявшими на Ближнем Востоке.

