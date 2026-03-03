Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский и Кличко рассорились из-за случившегося в Киеве - 03.03.2026
Зеленский и Кличко рассорились из-за случившегося в Киеве
Зеленский и Кличко рассорились из-за случившегося в Киеве - 03.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский и Кличко рассорились из-за случившегося в Киеве
Владимир Зеленский после заседания СНБО подверг критике мэра Киева Виталия Кличко, заявив о недостаточной подготовке столицы к прошедшей и предстоящей зиме,... | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после заседания СНБО подверг критике мэра Киева Виталия Кличко, заявив о недостаточной подготовке столицы к прошедшей и предстоящей зиме, сообщает "Страна.ua"."Киеву предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов. На сегодняшний день Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание", — цитирует издание слова Зеленского.В ответ Кличко отверг обвинения и выступил с критикой в адрес главы киевского режима."К сожалению, сегодня нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило", — заявил он.Градоначальник также указал на предвзятость со стороны центральной власти и добавил, что ситуация "снова не обходится без политики".Энергетический кризис на УкраинеМассовые отключения электроэнергии на много час начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальной инфраструктуре. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
23:19 03.03.2026 (обновлено: 23:24 03.03.2026)
 
Зеленский и Кличко рассорились из-за случившегося в Киеве

МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после заседания СНБО подверг критике мэра Киева Виталия Кличко, заявив о недостаточной подготовке столицы к прошедшей и предстоящей зиме, сообщает "Страна.ua".
"Киеву предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов. На сегодняшний день Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание", — цитирует издание слова Зеленского.
В ответ Кличко отверг обвинения и выступил с критикой в адрес главы киевского режима.
"К сожалению, сегодня нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило", — заявил он.
Градоначальник также указал на предвзятость со стороны центральной власти и добавил, что ситуация "снова не обходится без политики".

Энергетический кризис на Украине

Массовые отключения электроэнергии на много час начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальной инфраструктуре. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
