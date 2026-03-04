Аналитик рассказал, когда доллар может упасть ниже 70 рублей

https://1prime.ru/20260304/analitik-867990590.html

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Курс доллара может упасть ниже 70 рублей из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, если будет нарушен баланс не только мирового рынка нефти, но и газа, прокомментировал РИА Новости аналитик компании "АВИ Кэпитал" Леонид Чихарев. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Конфликт на Ближнем Востоке оказывает существенное влияние на глобальную логистику и риски поставок нефти и газа, говорит аналитик. "В случае частичного или полного перекрытия Ормузского пролива мировые цены на нефть и газ могут продолжить рост. Это при прочих равных способно положительно отразиться на экспортной выручке российских нефтегазовых компаний, что, в свою очередь, теоретически может привести к увеличению предложения валютной выручки и росту спроса на рубль на внутреннем рынке", - комментирует Чихарев. При дальнейшей эскалации конфликта стоимость поставок нефти и сопутствующие риски будут возрастать, что может привести к росту марки Brent на 10-15% от текущих уровней – выше 80 долларов за баррель, считает аналитик. "В таком сценарии можно ожидать увеличения валютной выручки российских экспортеров и, при отсутствии компенсирующих факторов со стороны денежно-кредитной политики и бюджетного правила, ждем падения доллара вплоть до уровня 72-75 рублей", - говорит он. Если же рассматривать газовый рынок, то при затяжном характере конфликта европейские страны, очень теоретически, могут пересмотреть структуру поставок энергоресурсов, включая гипотетическое увеличение импорта российского газа, допускает Чихарев. "В подобном сценарии дополнительный приток валютной выручки мог бы создать предпосылки для более заметного укрепления рубля - потенциально до 68-70 за доллар, однако вероятность реализации такого варианта в текущих условиях остается неопределенной", - резюмирует он.

