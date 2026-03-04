https://1prime.ru/20260304/analitik-867993851.html

Аналитик оценила ситуацию вокруг Ирана

04.03.2026

Аналитик оценила ситуацию вокруг Ирана

Обострение ситуации вокруг Ирана усиливает волатильность на сырьевых рынках, но в среднесрочной перспективе золото сохранит потенциал роста

энергетика

нефть

экономика

иран

ормузский пролив

сша

АНКАРА, 4 мар - ПРАЙМ. Обострение ситуации вокруг Ирана усиливает волатильность на сырьевых рынках, но в среднесрочной перспективе золото сохранит потенциал роста, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила турецкий экономист, финансовый аналитик Озлем Текиндор. "После резкого роста на фоне геополитической эскалации цены начали корректироваться. Мы наблюдаем фиксацию прибыли и продажи, связанные с потребностью в ликвидности", - отметила она. По словам эксперта, на мировых рынках унция золота в начале недели снизилась более чем на 1%, тогда как на внутреннем рынке Турции цена на грамм золота опустилась к отметке около 7500 лир (170 долларов). Серебро продемонстрировало более выраженную динамику, потеряв свыше 6% и опустившись к уровню около 84 долларов. Текиндор подчеркнула, что в периоды вооруженных конфликтов после первоначального скачка котировок нередко следует коррекция, однако каждая новая волна напряженности способна вновь развернуть рынок вверх. "С каждым новым витком геополитических рисков золото получает дополнительную поддержку. Краткосрочная волатильность сохранится, но среднесрочный восходящий тренд остается в силе", - заявила аналитик. Экономист также обратила внимание на рост цен на нефть более чем на 5% и риски, связанные с ситуацией вокруг Ормузского пролива. По ее оценке, усиление инфляционного давления может осложнить процессы снижения процентных ставок в ряде стран и поддержать спрос на защитные активы. Серебро, добавила она, остается более волатильным инструментом по сравнению с золотом: в периоды роста и снижения оно реагирует более резко. Дополнительное давление на металл оказывают рост издержек в промышленности и расширение использования альтернативных материалов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.

2026

