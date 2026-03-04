https://1prime.ru/20260304/benzin-868018405.html

В Германии цены на бензин и дизель перевалили за два евро

В Германии цены на бензин и дизель перевалили за два евро - 04.03.2026, ПРАЙМ

В Германии цены на бензин и дизель перевалили за два евро

Цены за литр бензина и дизеля на некоторых заправках в Германии перевалили за отметку в два евро на фоне эскалации на Ближнем Востоке, тогда как в прошлую... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T19:13+0300

2026-03-04T19:13+0300

2026-03-04T19:16+0300

энергетика

мировая экономика

германия

иран

сша

bild

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9cfbbfc926bd4f6660e696627486e1ab.jpg

БЕРЛИН, 4 мар - ПРАЙМ. Цены за литр бензина и дизеля на некоторых заправках в Германии перевалили за отметку в два евро на фоне эскалации на Ближнем Востоке, тогда как в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро, выяснило РИА Новости на основе открытых данных."Сегодня, в среду, 4 марта 2026 года, мы видим, что цены на бензин Super и дизель составляют примерно 1,97, а E10 - около 1,92 евро", - указано о ценах на среду на портале для сравнения цен топлива benzinpreise.de.По его данным, речь идет о средних значениях и на многих АЗС цена перевалила за два евро. Самой дорогой заправкой в Германии на данный момент является ESSO A3 Donautal West близ города Пассау у границы с Австрией, где литр бензина Super стоит 2,479 евро, а дизель и Super E10 - 2,419 евро.Рост цен связывают с увеличением стоимости сырой нефти. По прогнозу портала, следующее подорожание бензина и дизеля ожидается в четверг.Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила ранее в среду, что кабмин ФРГ не планирует регулировать цены на дизель и бензин. В то же время ранее издание Bild со ссылкой на министерство экономики сообщало, что правительство во вторник созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

https://1prime.ru/20260303/tseny-867961138.html

германия

иран

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, иран, сша, bild, ближний восток