В Германии цены на бензин и дизель перевалили за два евро - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Германии цены на бензин и дизель перевалили за два евро
В Германии цены на бензин и дизель перевалили за два евро - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Германии цены на бензин и дизель перевалили за два евро
Цены за литр бензина и дизеля на некоторых заправках в Германии перевалили за отметку в два евро на фоне эскалации на Ближнем Востоке, тогда как в прошлую... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T19:13+0300
2026-03-04T19:16+0300
энергетика
мировая экономика
германия
иран
сша
bild
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9cfbbfc926bd4f6660e696627486e1ab.jpg
БЕРЛИН, 4 мар - ПРАЙМ. Цены за литр бензина и дизеля на некоторых заправках в Германии перевалили за отметку в два евро на фоне эскалации на Ближнем Востоке, тогда как в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро, выяснило РИА Новости на основе открытых данных."Сегодня, в среду, 4 марта 2026 года, мы видим, что цены на бензин Super и дизель составляют примерно 1,97, а E10 - около 1,92 евро", - указано о ценах на среду на портале для сравнения цен топлива benzinpreise.de.По его данным, речь идет о средних значениях и на многих АЗС цена перевалила за два евро. Самой дорогой заправкой в Германии на данный момент является ESSO A3 Donautal West близ города Пассау у границы с Австрией, где литр бензина Super стоит 2,479 евро, а дизель и Super E10 - 2,419 евро.Рост цен связывают с увеличением стоимости сырой нефти. По прогнозу портала, следующее подорожание бензина и дизеля ожидается в четверг.Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила ранее в среду, что кабмин ФРГ не планирует регулировать цены на дизель и бензин. В то же время ранее издание Bild со ссылкой на министерство экономики сообщало, что правительство во вторник созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
германия
иран
сша
ближний восток
19:13 04.03.2026 (обновлено: 19:16 04.03.2026)
 
В Германии цены на бензин и дизель перевалили за два евро

Benzinpreise.de: цены на бензин и дизель в Германии перевалили за два евро

© Unsplash/Dawn McDonaldЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
© Unsplash/Dawn McDonald
БЕРЛИН, 4 мар - ПРАЙМ. Цены за литр бензина и дизеля на некоторых заправках в Германии перевалили за отметку в два евро на фоне эскалации на Ближнем Востоке, тогда как в прошлую пятницу цена составляла порядка 1,8 евро, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
"Сегодня, в среду, 4 марта 2026 года, мы видим, что цены на бензин Super и дизель составляют примерно 1,97, а E10 - около 1,92 евро", - указано о ценах на среду на портале для сравнения цен топлива benzinpreise.de.
По его данным, речь идет о средних значениях и на многих АЗС цена перевалила за два евро. Самой дорогой заправкой в Германии на данный момент является ESSO A3 Donautal West близ города Пассау у границы с Австрией, где литр бензина Super стоит 2,479 евро, а дизель и Super E10 - 2,419 евро.
Рост цен связывают с увеличением стоимости сырой нефти. По прогнозу портала, следующее подорожание бензина и дизеля ожидается в четверг.
Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила ранее в среду, что кабмин ФРГ не планирует регулировать цены на дизель и бензин. В то же время ранее издание Bild со ссылкой на министерство экономики сообщало, что правительство во вторник созвало кризисный штаб по энергетике из-за роста цен на энергоносители.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Цены на бензин в Японии выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке
Вчера, 04:24
 
ЭнергетикаМировая экономикаГЕРМАНИЯИРАНСШАBildБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
