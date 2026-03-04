Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, грозит ли штраф бренду с регистрацией на иностранном языке - 04.03.2026
Юрист рассказал, грозит ли штраф бренду с регистрацией на иностранном языке
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Юрист и основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев заявил, зарегистрированный бренд на иностранном языке не грозит штрафом. "Сам закон не ввел отдельного штрафа именно за иностранное слово на вывеске. Риск обычно связывают с нарушением прав потребителя на информацию. Там предусмотрены предупреждение или взыскание для должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей. Иностранный язык допускается, но при соблюдении конкретных условий. При этом закон содержит прямые исключения, и знать их полезно любому предпринимателю, у которого на фасаде что-то написано латиницей. Главное - зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования", - прокомментировал порталу NEWS.ru Русяев новый закон, направленный на сохранение национально-культурной идентичности. Он пояснил, что если на вывеске указан зарегистрированный бренд на латинице или фирменное название, подпадающее под соответствующие исключения, то переводить его не требуется. По словам Русяева, ФАС также поддерживает этот подход в своих рекомендациях, касающихся рекламы. Кроме того, он пояснил, что закон не запрещает иностранный язык полностью. По словам юриста, он разрешает использовать его при условии, что русский текст обязательно присутствует, а также оба текста идентичны по содержанию и равнозначны по размещению и техническому оформлению. "Если все это соблюдено, сам факт иностранного названия нарушением не является", - добавил Русяев. Кроме того, юрист подчеркнул, что исключениями являются случаи, предусмотренные другими федеральными законами, техрегламентами или правом ЕАЭС. С 1 марта вступили в силу требования, предусматривающие, что владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи "вход", "выход", "открыто", "распродажа" в обязательном порядке должны быть на русском. За нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. Так, вся информация на вывесках, указателях и этикетках должна быть на русском языке, при этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Юрист и основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев заявил, зарегистрированный бренд на иностранном языке не грозит штрафом.
"Сам закон не ввел отдельного штрафа именно за иностранное слово на вывеске. Риск обычно связывают с нарушением прав потребителя на информацию. Там предусмотрены предупреждение или взыскание для должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей. Иностранный язык допускается, но при соблюдении конкретных условий. При этом закон содержит прямые исключения, и знать их полезно любому предпринимателю, у которого на фасаде что-то написано латиницей. Главное - зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования", - прокомментировал порталу NEWS.ru Русяев новый закон, направленный на сохранение национально-культурной идентичности.
Он пояснил, что если на вывеске указан зарегистрированный бренд на латинице или фирменное название, подпадающее под соответствующие исключения, то переводить его не требуется. По словам Русяева, ФАС также поддерживает этот подход в своих рекомендациях, касающихся рекламы.
Кроме того, он пояснил, что закон не запрещает иностранный язык полностью. По словам юриста, он разрешает использовать его при условии, что русский текст обязательно присутствует, а также оба текста идентичны по содержанию и равнозначны по размещению и техническому оформлению.
"Если все это соблюдено, сам факт иностранного названия нарушением не является", - добавил Русяев.
Кроме того, юрист подчеркнул, что исключениями являются случаи, предусмотренные другими федеральными законами, техрегламентами или правом ЕАЭС.
С 1 марта вступили в силу требования, предусматривающие, что владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи "вход", "выход", "открыто", "распродажа" в обязательном порядке должны быть на русском. За нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.
Так, вся информация на вывесках, указателях и этикетках должна быть на русском языке, при этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.
