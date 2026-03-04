Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Персидском заливе скопились десятки танкеров и грузовых судов - 04.03.2026
https://1prime.ru/20260304/desjatki-867991825.html
В Персидском заливе скопились десятки танкеров и грузовых судов
В Персидском заливе скопились десятки танкеров и грузовых судов
2026-03-04T03:21+0300
2026-03-04T03:21+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Десятки танкеров и грузовых судов скопились перед входом в Персидский залив и выходом из него после закрытия Ормузского пролива Ираном, свидетельствуют данные портала для отслеживания судов Vesselfinder. При этом сам Ормузский пролив, согласно данным сервиса, остается практически пустым. Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов. В ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что как минимум десять нефтяных танкеров подверглись ракетным ударам в Ормузском проливе.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Десятки танкеров и грузовых судов скопились перед входом в Персидский залив и выходом из него после закрытия Ормузского пролива Ираном, свидетельствуют данные портала для отслеживания судов Vesselfinder.
При этом сам Ормузский пролив, согласно данным сервиса, остается практически пустым.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
В ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что как минимум десять нефтяных танкеров подверглись ракетным ударам в Ормузском проливе.
 
