В Персидском заливе скопились десятки танкеров и грузовых судов
В Персидском заливе скопились десятки танкеров и грузовых судов - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Персидском заливе скопились десятки танкеров и грузовых судов
Десятки танкеров и грузовых судов скопились перед входом в Персидский залив и выходом из него после закрытия Ормузского пролива Ираном, свидетельствуют данные... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T03:21+0300
2026-03-04T03:21+0300
2026-03-04T03:21+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
иран
персидский залив
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Десятки танкеров и грузовых судов скопились перед входом в Персидский залив и выходом из него после закрытия Ормузского пролива Ираном, свидетельствуют данные портала для отслеживания судов Vesselfinder.
При этом сам Ормузский пролив, согласно данным сервиса, остается практически пустым.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
В ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что как минимум десять нефтяных танкеров подверглись ракетным ударам в Ормузском проливе.
