Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз"
Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз" - 04.03.2026, ПРАЙМ
Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз"
Посольство России на Мальте установило контакт с местными властями для прояснения обстоятельств атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявили РИА... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T17:17+0300
2026-03-04T17:17+0300
2026-03-04T17:17+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Посольство России на Мальте установило контакт с местными властями для прояснения обстоятельств атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявили РИА Новости в российской дипмиссии. "Посольством были незамедлительно предприняты все необходимые меры, установлен контакт с компетентными мальтийскими ведомствами для прояснения обстоятельств происшествия и возможного оказания помощи находившимся на борту танкера российским гражданам", - сообщили в посольстве. Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ. Указывалось, что все 30 членов экипажа спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Официальный представитель Минтранса России Николай Шестков сообщал, что двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 членов экипажа следуют в Мурманск.
Посольство установило контакт с Мальтой по газовозу "Арктик Метагаз"
Посольство РФ установило контакт с властями Мальты по газовозу "Арктик Метагаз"