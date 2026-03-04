https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868012305.html
Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Власти Мальты заявили посольству России, что эвакуация экипажа газовоза "Арктик Метагаз" находится вне их компетенции, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне её компетенции", - сообщили в посольстве. Российский газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ. Все 30 членов экипажа спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Официальный представитель Минтранса России Николай Шестков сообщал, что двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 членов экипажа следуют в Мурманск.
