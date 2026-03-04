Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Довольно быстро". На Западе рассказали, как Иран смог прорвать оборону США - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/iran-867990158.html
"Довольно быстро". На Западе рассказали, как Иран смог прорвать оборону США
"Довольно быстро". На Западе рассказали, как Иран смог прорвать оборону США - 04.03.2026, ПРАЙМ
"Довольно быстро". На Западе рассказали, как Иран смог прорвать оборону США
Иранские дроны сумели в ОАЭ преодолеть дорогостоящие американские системы ПРО и ПВО, об этом в эфире YouTube-канала сообщил экс-советник главы Минобороны США... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T01:04+0300
2026-03-04T01:05+0300
иран
сша
оаэ
дуглас макгрегор
али хаменеи
сергей лавров
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Иранские дроны сумели в ОАЭ преодолеть дорогостоящие американские системы ПРО и ПВО, об этом в эфире YouTube-канала сообщил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Иранцы нанесли удары как минимум по 27 базам, включая портовые объекты по всему Ближнему Востоку. &lt;…&gt; Конфликт, по сути, приобрел региональный масштаб. &lt;…&gt; Если взглянуть на ОАЭ, становится очевидно, что дешевые беспилотники сумели одолеть одни из самых дорогостоящих систем противовоздушной и противоракетной обороны и вывели из строя несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов", — заявил эксперт.В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную кампанию против Ирана. Власти Тель-Авива утверждают, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, одновременно призывая население к смене режима.В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Результатом атак США и Израиля стала также гибель дочери, зятя, внучки и невестки аятоллы.Сообщается, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в соседних странах. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от целей предотвращения распространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию конфликта, включая работу в Совете Безопасности ООН.
https://1prime.ru/20260303/iran-867963427.html
иран
сша
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, оаэ, дуглас макгрегор, али хаменеи, сергей лавров, оон
ИРАН, США, ОАЭ, Дуглас Макгрегор, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН
01:04 04.03.2026 (обновлено: 01:05 04.03.2026)
 
"Довольно быстро". На Западе рассказали, как Иран смог прорвать оборону США

Аналитик Макгрегор: в ОАЭ Иран прорвал систему ПВО американского производства

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Иранские дроны сумели в ОАЭ преодолеть дорогостоящие американские системы ПРО и ПВО, об этом в эфире YouTube-канала сообщил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Иранцы нанесли удары как минимум по 27 базам, включая портовые объекты по всему Ближнему Востоку. <…> Конфликт, по сути, приобрел региональный масштаб. <…> Если взглянуть на ОАЭ, становится очевидно, что дешевые беспилотники сумели одолеть одни из самых дорогостоящих систем противовоздушной и противоракетной обороны и вывели из строя несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов", — заявил эксперт.
В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную кампанию против Ирана. Власти Тель-Авива утверждают, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, одновременно призывая население к смене режима.
В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Результатом атак США и Израиля стала также гибель дочери, зятя, внучки и невестки аятоллы.
Сообщается, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в соседних странах. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.
Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от целей предотвращения распространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию конфликта, включая работу в Совете Безопасности ООН.
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
"Немедленно прекратить". Запад призвал Иран сжалиться над США
Вчера, 07:46
 
ИРАНСШАОАЭДуглас МакгрегорАли ХаменеиСергей ЛавровООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала