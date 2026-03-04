https://1prime.ru/20260304/iran-867990158.html

"Довольно быстро". На Западе рассказали, как Иран смог прорвать оборону США

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Иранские дроны сумели в ОАЭ преодолеть дорогостоящие американские системы ПРО и ПВО, об этом в эфире YouTube-канала сообщил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Иранцы нанесли удары как минимум по 27 базам, включая портовые объекты по всему Ближнему Востоку. <…> Конфликт, по сути, приобрел региональный масштаб. <…> Если взглянуть на ОАЭ, становится очевидно, что дешевые беспилотники сумели одолеть одни из самых дорогостоящих систем противовоздушной и противоракетной обороны и вывели из строя несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов", — заявил эксперт.В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную кампанию против Ирана. Власти Тель-Авива утверждают, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, одновременно призывая население к смене режима.В ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Результатом атак США и Израиля стала также гибель дочери, зятя, внучки и невестки аятоллы.Сообщается, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в соседних странах. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.Российские власти заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива далеки от целей предотвращения распространения ядерного оружия, и призвали вернуться за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать мирному урегулированию конфликта, включая работу в Совете Безопасности ООН.

иран, сша, оаэ, дуглас макгрегор, али хаменеи, сергей лавров, оон