"Никто не ожидал". Ответный маневр Ирана поразил западных аналитиков

Неожиданная реакция Ирана на атаку застала врасплох командование сил США и Израиля, утверждает Strategic Culture. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T02:39+0300

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Неожиданная реакция Ирана на атаку застала врасплох командование сил США и Израиля, утверждает Strategic Culture."Эскалация ситуации на Ближнем Востоке выявила стратегическую ошибку Вашингтона и Тель-Авива. <…> Власти США и Израиля, по-видимому, предполагали, что Тегеран отреагирует, как в прошлых столкновениях: первоначальное сдержанность, скоординированный ответный удар с задержкой во времени. <…> Аналитиков удивила скорость иранской реакции. <…> Иран начал серию синхронных ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Базы США были поражены ракетами и дронами в скоординированных действиях, направленных на насыщение систем обороны и снижение возможностей перехвата", — сообщается с статье.Отдельно подчеркивается искусное применение Ираном эффекта неожиданности при обороне."Множество используемых векторов — разные пусковые платформы, разнообразные траектории и синхронизированное время — способствовало путанице среди военных планировщиков в Вашингтоне и Тель-Авиве. По всем признакам, столь смелых и быстрых действий от Ирана никто не ожидал", — объясняют авторы материала.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что удар был нанесен с целью помешать Тегерану получить ядерное оружие. Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также обратился к гражданам Ирана с призывом свергнуть правительство.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля оказались также дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в других странах региона. В ответ Тегеран атакует территорию Израиля и американские базы, расположенные на Ближнем Востоке.В России указали, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с задачами нераспространения ядерного оружия и призвали возобновить переговоры. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать дипломатическому разрешению этого конфликта, в том числе на уровне Совета Безопасности ООН.

иран, сша, израиль, али хаменеи, сергей лавров, мид, оон