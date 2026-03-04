https://1prime.ru/20260304/iran-867991229.html
"Никто не ожидал". Ответный маневр Ирана поразил западных аналитиков
"Никто не ожидал". Ответный маневр Ирана поразил западных аналитиков - 04.03.2026, ПРАЙМ
"Никто не ожидал". Ответный маневр Ирана поразил западных аналитиков
Неожиданная реакция Ирана на атаку застала врасплох командование сил США и Израиля, утверждает Strategic Culture. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T02:39+0300
2026-03-04T02:39+0300
2026-03-04T02:39+0300
иран
сша
израиль
али хаменеи
сергей лавров
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82622/27/826222723_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_b1d650df1ba062359a56ddf8f7182022.jpg
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Неожиданная реакция Ирана на атаку застала врасплох командование сил США и Израиля, утверждает Strategic Culture."Эскалация ситуации на Ближнем Востоке выявила стратегическую ошибку Вашингтона и Тель-Авива. <…> Власти США и Израиля, по-видимому, предполагали, что Тегеран отреагирует, как в прошлых столкновениях: первоначальное сдержанность, скоординированный ответный удар с задержкой во времени. <…> Аналитиков удивила скорость иранской реакции. <…> Иран начал серию синхронных ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Базы США были поражены ракетами и дронами в скоординированных действиях, направленных на насыщение систем обороны и снижение возможностей перехвата", — сообщается с статье.Отдельно подчеркивается искусное применение Ираном эффекта неожиданности при обороне."Множество используемых векторов — разные пусковые платформы, разнообразные траектории и синхронизированное время — способствовало путанице среди военных планировщиков в Вашингтоне и Тель-Авиве. По всем признакам, столь смелых и быстрых действий от Ирана никто не ожидал", — объясняют авторы материала.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что удар был нанесен с целью помешать Тегерану получить ядерное оружие. Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также обратился к гражданам Ирана с призывом свергнуть правительство.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля оказались также дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в других странах региона. В ответ Тегеран атакует территорию Израиля и американские базы, расположенные на Ближнем Востоке.В России указали, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с задачами нераспространения ядерного оружия и призвали возобновить переговоры. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать дипломатическому разрешению этого конфликта, в том числе на уровне Совета Безопасности ООН.
https://1prime.ru/20260303/iran-867963427.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82622/27/826222723_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_4e9c1f90e363a4634ca472de90ad9a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, израиль, али хаменеи, сергей лавров, мид, оон
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Сергей Лавров, МИД, ООН
"Никто не ожидал". Ответный маневр Ирана поразил западных аналитиков
SC: реакция Ирана на атаку привела в замешательство командование США и Израиля
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ.
Неожиданная реакция Ирана на атаку застала врасплох командование сил США и Израиля, утверждает Strategic Culture
.
"Эскалация ситуации на Ближнем Востоке выявила стратегическую ошибку Вашингтона и Тель-Авива. <…> Власти США и Израиля, по-видимому, предполагали, что Тегеран отреагирует, как в прошлых столкновениях: первоначальное сдержанность, скоординированный ответный удар с задержкой во времени. <…> Аналитиков удивила скорость иранской реакции. <…> Иран начал серию синхронных ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Базы США были поражены ракетами и дронами в скоординированных действиях, направленных на насыщение систем обороны и снижение возможностей перехвата", — сообщается с статье.
Отдельно подчеркивается искусное применение Ираном эффекта неожиданности при обороне.
"Множество используемых векторов — разные пусковые платформы, разнообразные траектории и синхронизированное время — способствовало путанице среди военных планировщиков в Вашингтоне и Тель-Авиве. По всем признакам, столь смелых и быстрых действий от Ирана никто не ожидал", — объясняют авторы материала.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что удар был нанесен с целью помешать Тегерану получить ядерное оружие. Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также обратился к гражданам Ирана с призывом свергнуть правительство.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля оказались также дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в других странах региона. В ответ Тегеран атакует территорию Израиля и американские базы, расположенные на Ближнем Востоке.
В России указали, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с задачами нераспространения ядерного оружия и призвали возобновить переговоры. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать дипломатическому разрешению этого конфликта, в том числе на уровне Совета Безопасности ООН.
"Немедленно прекратить". Запад призвал Иран сжалиться над США