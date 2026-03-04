https://1prime.ru/20260304/iran-867994228.html

"Сообщили президенту". На Западе раскрыли, чем Иран напугал Пентагон

Министерство обороны США выражает опасения, что в ходе возможного столкновения с Ираном американские вооруженные силы могут истощить запасы зенитных боеприпасов

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны США выражает опасения, что в ходе возможного столкновения с Ираном американские вооруженные силы могут истощить запасы зенитных боеприпасов и другого вооружения, сообщает Steigan."Представители Пентагона, включая высших руководителей, неоднократно указывали на риски затяжных военных операций против Ирана. Генерал Дэн Кейн, начальник штаба Объединенного комитета начальников штабов, с января заявлял о нехватке ракет-перехватчиков. Он подчеркивал, что постоянные иранские контрмеры могут истощить запасы США и оставить войска уязвимыми на Ближнем Востоке. <…> Кейн сообщил президенту Трампу, что масштабная кампания повлечет за собой значительные расходы на силы и боеприпасы", — указано в статье.Кроме того, издание ссылаясь на данные источников в Пентагоне, сообщает, что запасы определенных видов ракет у США уже исчерпаны в связи с поставками на Украину и в Израиль."После недавних ударов США по более чем 1000 иранским целям, военные источники сообщили о первых потерях США — трех погибших и пятерых раненых — на фоне растущих опасений, что продолжительные бои еще больше ослабят оборону. Военное ведомство утверждает, что у него есть ресурсы для любой миссии президента, но признает напряженность текущих операций. Военные аналитики предупреждают, что запасы ключевых ракет, включая корабельные, были "сильно сокращены" из-за темпов конфликтов на Украине, в Израиле и теперь в Иране", — отмечают авторы материала.В субботу США и Израиль начали крупную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что удары нацелены на предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, отметил намерение уничтожить иранский флот и оборонную инфраструктуру, а также призвал население Ирана свергнуть их правительство.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Иране, так и в других странах региона. В ответ на это Тегеран атакует израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.Россия указала, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговорного процесса. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать помощь в дипломатическом урегулировании, в том числе в Совете Безопасности ООН.

