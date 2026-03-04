https://1prime.ru/20260304/iran-867994228.html
"Сообщили президенту". На Западе раскрыли, чем Иран напугал Пентагон
"Сообщили президенту". На Западе раскрыли, чем Иран напугал Пентагон - 04.03.2026, ПРАЙМ
"Сообщили президенту". На Западе раскрыли, чем Иран напугал Пентагон
Министерство обороны США выражает опасения, что в ходе возможного столкновения с Ираном американские вооруженные силы могут истощить запасы зенитных боеприпасов | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T05:52+0300
2026-03-04T05:52+0300
2026-03-04T05:52+0300
вооружения
сша
иран
израиль
али хаменеи
сергей лавров
оон
боеприпасы
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/81/841258167_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_66270917b5905916383fe7019ba1470a.jpg
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны США выражает опасения, что в ходе возможного столкновения с Ираном американские вооруженные силы могут истощить запасы зенитных боеприпасов и другого вооружения, сообщает Steigan."Представители Пентагона, включая высших руководителей, неоднократно указывали на риски затяжных военных операций против Ирана. Генерал Дэн Кейн, начальник штаба Объединенного комитета начальников штабов, с января заявлял о нехватке ракет-перехватчиков. Он подчеркивал, что постоянные иранские контрмеры могут истощить запасы США и оставить войска уязвимыми на Ближнем Востоке. <…> Кейн сообщил президенту Трампу, что масштабная кампания повлечет за собой значительные расходы на силы и боеприпасы", — указано в статье.Кроме того, издание ссылаясь на данные источников в Пентагоне, сообщает, что запасы определенных видов ракет у США уже исчерпаны в связи с поставками на Украину и в Израиль."После недавних ударов США по более чем 1000 иранским целям, военные источники сообщили о первых потерях США — трех погибших и пятерых раненых — на фоне растущих опасений, что продолжительные бои еще больше ослабят оборону. Военное ведомство утверждает, что у него есть ресурсы для любой миссии президента, но признает напряженность текущих операций. Военные аналитики предупреждают, что запасы ключевых ракет, включая корабельные, были "сильно сокращены" из-за темпов конфликтов на Украине, в Израиле и теперь в Иране", — отмечают авторы материала.В субботу США и Израиль начали крупную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что удары нацелены на предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, отметил намерение уничтожить иранский флот и оборонную инфраструктуру, а также призвал население Ирана свергнуть их правительство.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Иране, так и в других странах региона. В ответ на это Тегеран атакует израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.Россия указала, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговорного процесса. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать помощь в дипломатическом урегулировании, в том числе в Совете Безопасности ООН.
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/81/841258167_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_65b4bf05f1ad509ebbee74f22f00d830.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, израиль, али хаменеи, сергей лавров, оон, боеприпасы
Вооружения, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН, Боеприпасы
"Сообщили президенту". На Западе раскрыли, чем Иран напугал Пентагон
Steigan: Пентагон обеспокоен риском исчерпания боеприпасов в конфликте с Ираном
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ.
Министерство обороны США выражает опасения, что в ходе возможного столкновения с Ираном американские вооруженные силы могут истощить запасы зенитных боеприпасов и другого вооружения, сообщает Steigan
.
"Представители Пентагона, включая высших руководителей, неоднократно указывали на риски затяжных военных операций против Ирана. Генерал Дэн Кейн, начальник штаба Объединенного комитета начальников штабов, с января заявлял о нехватке ракет-перехватчиков. Он подчеркивал, что постоянные иранские контрмеры могут истощить запасы США и оставить войска уязвимыми на Ближнем Востоке. <…> Кейн сообщил президенту Трампу, что масштабная кампания повлечет за собой значительные расходы на силы и боеприпасы", — указано в статье.
Кроме того, издание ссылаясь на данные источников в Пентагоне, сообщает, что запасы определенных видов ракет у США уже исчерпаны в связи с поставками на Украину и в Израиль.
"После недавних ударов США по более чем 1000 иранским целям, военные источники сообщили о первых потерях США — трех погибших и пятерых раненых — на фоне растущих опасений, что продолжительные бои еще больше ослабят оборону. Военное ведомство утверждает, что у него есть ресурсы для любой миссии президента, но признает напряженность текущих операций. Военные аналитики предупреждают, что запасы ключевых ракет, включая корабельные, были "сильно сокращены" из-за темпов конфликтов на Украине, в Израиле и теперь в Иране", — отмечают авторы материала.
В субботу США и Израиль начали крупную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что удары нацелены на предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, отметил намерение уничтожить иранский флот и оборонную инфраструктуру, а также призвал население Ирана свергнуть их правительство.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Иране, так и в других странах региона. В ответ на это Тегеран атакует израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
Россия указала, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержанием режима нераспространения ядерного оружия, и призвала к возобновлению переговорного процесса. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать помощь в дипломатическом урегулировании, в том числе в Совете Безопасности ООН.