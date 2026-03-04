https://1prime.ru/20260304/iran-868000150.html

Из Ирана с начала конфликта вывезли 240 россиян через границу Азербайджана

общество

мировая экономика

иран

сша

али хаменеи

владимир путин

израиль

мид рф

БАКУ, 4 мар - ПРАЙМ. Более 240 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана. "С 28 февраля до 10.00 (09.00 мск - ред.) утра 4 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 246 граждан России. В общей сложности эвакуирован 1161 человек", - сообщили в погранслужбе. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

иран

сша

израиль

2026

