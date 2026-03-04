Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из Ирана с начала конфликта вывезли 240 россиян через границу Азербайджана - 04.03.2026
Из Ирана с начала конфликта вывезли 240 россиян через границу Азербайджана
Из Ирана с начала конфликта вывезли 240 россиян через границу Азербайджана - 04.03.2026, ПРАЙМ
Из Ирана с начала конфликта вывезли 240 россиян через границу Азербайджана
Более 240 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной... | 04.03.2026, ПРАЙМ
БАКУ, 4 мар - ПРАЙМ. Более 240 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана. "С 28 февраля до 10.00 (09.00 мск - ред.) утра 4 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 246 граждан России. В общей сложности эвакуирован 1161 человек", - сообщили в погранслужбе. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
общество, мировая экономика, иран, сша, али хаменеи, владимир путин, израиль, мид рф
Общество , Мировая экономика, ИРАН, США, Али Хаменеи, Владимир Путин, ИЗРАИЛЬ, МИД РФ
10:16 04.03.2026
 
Из Ирана с начала конфликта вывезли 240 россиян через границу Азербайджана

Более 240 россиян были эвакуированы из Ирана через Азербайджан с начала эскалации

Дым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
БАКУ, 4 мар - ПРАЙМ. Более 240 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана.
"С 28 февраля до 10.00 (09.00 мск - ред.) утра 4 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 246 граждан России. В общей сложности эвакуирован 1161 человек", - сообщили в погранслужбе.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Двоих российских дипломатов эвакуировали из Ирана через Азербайджан
09:36
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
"Сообщили президенту". На Западе раскрыли, чем Иран напугал Пентагон
05:52
 
ОбществоМировая экономикаИРАНСШААли ХаменеиВладимир ПутинИЗРАИЛЬМИД РФ
 
 
