В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера

ТЕГЕРАН, 4 мар - ПРАЙМ. В Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны, заявил настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов, занимающегося вопросами избрания руководителя Ирана, Ахмад Хатами. "Варианты на руководство определены, мы близки к избрания верховного лидера", - приводит слова Хатами агентство Mehr. В то же время другой член Совета экспертов аятолла Моджтаба Хосейни ранее заявил агентству IRNA, что сроки избрания нового руководителя пока не определены. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.

