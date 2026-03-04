Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/iran-868005243.html
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера
В Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны, заявил настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов,... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T13:19+0300
2026-03-04T13:19+0300
иран
сша
али хаменеи
тегеран
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 4 мар - ПРАЙМ. В Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны, заявил настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов, занимающегося вопросами избрания руководителя Ирана, Ахмад Хатами. "Варианты на руководство определены, мы близки к избрания верховного лидера", - приводит слова Хатами агентство Mehr. В то же время другой член Совета экспертов аятолла Моджтаба Хосейни ранее заявил агентству IRNA, что сроки избрания нового руководителя пока не определены. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
https://1prime.ru/20260304/iran-868004761.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, али хаменеи, тегеран, масуд пезешкиан
ИРАН, США, Али Хаменеи, Тегеран, Масуд Пезешкиан
13:19 04.03.2026
 
В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера

В Иране определились с кандидатурами на пост верховного лидера

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 4 мар - ПРАЙМ. В Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны, заявил настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов, занимающегося вопросами избрания руководителя Ирана, Ахмад Хатами.
"Варианты на руководство определены, мы близки к избрания верховного лидера", - приводит слова Хатами агентство Mehr.
В то же время другой член Совета экспертов аятолла Моджтаба Хосейни ранее заявил агентству IRNA, что сроки избрания нового руководителя пока не определены.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране
13:05
 
ИРАНСШААли ХаменеиТегеранМасуд Пезешкиан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала