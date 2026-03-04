Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас: страны регистрации судов с российской нефтью сотрудничают с ЕС - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260304/kallas-868025517.html
Каллас: страны регистрации судов с российской нефтью сотрудничают с ЕС
Каллас: страны регистрации судов с российской нефтью сотрудничают с ЕС - 04.03.2026, ПРАЙМ
Каллас: страны регистрации судов с российской нефтью сотрудничают с ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что страны регистрации танкеров, перевозящих российскую нефть, активно сотрудничают с Евросоюзом для ограничения... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T23:59+0300
2026-03-04T23:59+0300
энергетика
нефть
россия
рф
нидерланды
кая каллас
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что страны регистрации танкеров, перевозящих российскую нефть, активно сотрудничают с Евросоюзом для ограничения передвижения судов. "Мы также тесно работаем со странами флага: если флаг меняется, мы взаимодействуем с третьими странами", - заявила она. Каллас утверждает, что эти государства якобы "проявляют большую готовность к сотрудничеству", чтобы "предпринимать шаги, позволяющие ограничить перемещение" так называемого теневого флота. Каллас добавила, что Еврокомиссия 23 февраля представила глав МИД стран ЕС документ о том, как действовать в отношении судов с нефтью из РФ. В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов, в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС. В МИД РФ ранее отмечали, что категорию " теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, в праве такой категории нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы " теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
https://1prime.ru/20260304/gaz-868022976.html
рф
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, рф, нидерланды, кая каллас, ес, мид
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, НИДЕРЛАНДЫ, Кая Каллас, ЕС, МИД
23:59 04.03.2026
 
Каллас: страны регистрации судов с российской нефтью сотрудничают с ЕС

Каллас: страны регистрации судов с нефтью из России активно сотрудничают с Евросоюзом

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что страны регистрации танкеров, перевозящих российскую нефть, активно сотрудничают с Евросоюзом для ограничения передвижения судов.
"Мы также тесно работаем со странами флага: если флаг меняется, мы взаимодействуем с третьими странами", - заявила она.
Каллас утверждает, что эти государства якобы "проявляют большую готовность к сотрудничеству", чтобы "предпринимать шаги, позволяющие ограничить перемещение" так называемого теневого флота.
Каллас добавила, что Еврокомиссия 23 февраля представила глав МИД стран ЕС документ о том, как действовать в отношении судов с нефтью из РФ.
В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов, в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию " теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, в праве такой категории нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы " теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Взлет цен на газ В ЕС связан с общей ситуацией в мире, заявил Путин
Вчера, 21:56
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯРФНИДЕРЛАНДЫКая КалласЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала