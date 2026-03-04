https://1prime.ru/20260304/krizis-867981011.html

"Затаились". Куда потекут нефть и деньги с Ближнего Востока

"Затаились". Куда потекут нефть и деньги с Ближнего Востока - 04.03.2026, ПРАЙМ

"Затаились". Куда потекут нефть и деньги с Ближнего Востока

Конфликт на Ближнем Востоке уже называют беспрецедентным. Как ситуация повлияет на экономику и стоимость основных ресурсов, почему военная операция США и... | 04.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Конфликт на Ближнем Востоке уже называют беспрецедентным. Как ситуация повлияет на экономику и стоимость основных ресурсов, почему военная операция США и Израиля против Ирана перекроит глобальные потоки поставок и как это отразится на России — в материале "Прайм".Нефть: все зависит от сроковВ Ормузском проливе проблемы. Нефть сразу же подскочила в цене на десять процентов, хотя и до этого котировки уверенно росли. Месяц назад баррель Brent стоил 68 долларов, сейчас — 85 (впервые с лета 2024-го). Судя по всему, это не предел.Главное, о чем рассуждают инвесторы и экономисты, — возможные сроки конфликта, его глубина и последствия. Это определяет дальнейшие перспективы рынка."Если все вдруг завершится прямо сейчас, мировой баланс на рынке нефти сильно не изменится. Двадцатидолларовая премия в цене быстро исчезнет, как это было летом 2025-го, когда Brent упала с 80 до 65 долларов за два дня", — полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.Многое зависит от того, насколько будет повреждена нефтегазовая инфраструктура региона. Если ничего критичного не случится, шанс возврата котировок в район 60 долларов весьма высок, добавляет он.Если же война затянется хотя бы на несколько недель, котировки могут удвоиться, пишет Bloomberg.Ормузский вопросЧерез пролив проходит около 20% добываемой на планете нефти. Если трафик снизится вдвое, возникнет краткосрочный дефицит поставок на десять миллионов баррелей в сутки. Это не так много с учетом профицита на мировом рынке: добыча превышает спрос на два миллиона баррелей, накоплены значительные запасы. Кроме того, с апреля страны ОПЕК+ собираются нарастить производство на 206 тысяч баррелей в сутки.Если же обстановка останется напряженной, неизбежны проблемы у тех, кто зависит от поставок из Персидского залива: Китая, Индии, ЕС."Существенная часть иранского нефтяного экспорта направлялась в КНР. Ограничение этих потоков — удар по дешевому сырью для китайской экономики", — говорит декан факультета "Школа политических исследований" ИОН Президентской академии Сергей Демиденко.Конечно, есть альтернативные маршруты, но их использование значительно повысит расходы на логистику. А из-за эффекта домино подорожает не только бензин, но и все товары, в цепочке производства которых есть логистика или нефтехимия (пластик, удобрения).Газ: ясность наступит летомНа момент подготовки материала газ в Европе стоил порядка 700 долларов за тысячу "кубов" — рекорд за три года. Спрос на него в ЕС высок из-за разрыва связей с Россией и необычно холодной зимы.Катар, основной экспортер СПГ в мире, втянут в военный конфликт. Через Ормузский пролив проходит более 35% поставок СПГ — в основном на азиатские рынки. Там начнут перекупать у других. И США, обещавшие обеспечивать Европу СПГ взамен России, продадут его дороже.Ценовая гонка усугубляется тем, что лето — традиционный период пополнения запасов. В ЕС должны заполнить хранилища до установленных законодательством 90%. Сегодня там не более четверти, а сезон еще не закончен. Значит, закупать придется много. Это создаст дополнительное давление на спрос и цены.Выигрыш РоссииЭкспортеры, в том числе Россия, выиграют. С большой вероятностью Китай и Индия существенно увеличат закупки. Да и в ЕС поостерегутся безапелляционно заявлять о полном отказе от российских углеводородов. Это обеспечит дополнительный приток средств в бюджет."Но такой конфликт выгоден нашей экономике лишь в краткосрочной перспективе", —подчеркивает профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.Любые военные действия рано или поздно заканчиваются. И если санкции с России не снимут, то Европа и Азия отдадут предпочтение поставкам из США, Африки и Латинской Америки, указывает эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.Золото и металлыВ шоковых ситуациях инвестор покупает золото и доллары. К американской валюте возникли вопросы, но золото по-прежнему выполняет роль "тихой гавани". Котировки достигали 5400 долларов за унцию, после коррекции закрепилось выше пяти тысяч. Серебро подорожало на 7,85%.По словам старшего аналитика по рынку акций "Сбер Инвестиций" Дениса Иконникова, ненадолго золото может уйти в диапазон 5400–5600. За ним последуют и другие драгметаллы. Но фундаментальных причин для такого роста нет, поэтому неизбежна коррекция."Если конфликт затянется, в США ускорится инфляция. Последует жесткая риторика ФРС, и тогда цены на золото окажутся под давлением", — предупредил эксперт.И добавил: алюминий тоже может подорожать, так как на страны Персидского залива приходится порядка девяти процентов производства этого металла.Выводят активы или затаились?Биржи во всем мире лихорадит. Лучше других чувствуют себя нефтегазовые компании, хуже — те, кто ориентировался на инвестиции в Ближневосточный регион. Криптовалюты рухнули, что, впрочем, стало продолжением тренда на распродажу, продолжающегося с конца прошлого года. Крипта — повышенный риск, который на фоне текущей геополитики инвесторы брать на себя не готовы.Сейчас рынок столкнулся с выходом из активов региона (акции местных компаний, государственные облигации). Институциональные инвесторы переводят капитал в более спокойные юрисдикции.Но в долгосрочной перспективе эксперты не ожидают масштабного вывода средств. "Активы Саудовской Аравии или ОАЭ пострадают меньше, так как эти страны воспринимаются как более устойчивые. А вот новые крупные инвестиционные проекты на Ближнем Востоке, вероятно, заморозят до прояснения политической ситуации", — считает Ольга Гогаладзе.Несмотря на все потрясения, эксперты призывают не переоценивать влияние иранского фактора на мировую экономику."Иран не является системным игроком мировых финансов, у Тегерана нет значимых зарубежных инвестиционных активов, страна не интегрирована в глобальные финансовые цепочки так, как другие в Персидском заливе", —объясняет Сергей Демиденко.Динамика защитных активов определяется прежде всего состоянием экономик США и Европы и глобальной денежно-кредитной политикой. Рынки переживут геополитический шторм – не в первый раз. А нефти и газа в мире пока на всех хватит, так что дефицита не ожидается. Цены же зависят от платежеспособного спроса: пока богатые готовы платить, котировки будут расти.

