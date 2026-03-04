https://1prime.ru/20260304/kurs-868020211.html
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню - 04.03.2026, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на фоне решения Минфина РФ приостановить операции с валютой, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T20:07+0300
2026-03-04T20:07+0300
2026-03-04T20:07+0300
китайский юань
рынок
рф
минфин
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на фоне решения Минфина РФ приостановить операции с валютой, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 11,27 рубля. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 0,23%, до 81,21 доллара за баррель. Перемены не за горами Юань вырос на 0,93%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,15-11,36 рубля. На российском валютном рынке пока спокойно, но перемены уже не за горами, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прямого влияния на курс рубля ближневосточной эскалации и взлета цен на энергоресурсы мы практически не видим. Волатильность в нефти сглаживается бюджетным правилом, к тому же ценовые изменения в сырье транслируются в курс не сразу, а спустя месяц и более. Для рубля куда важнее грядущие изменения регуляторного характера. Минфин РФ сегодня заявил, что не будет проводить операции с валютой в марте из-за изменений параметра базовой цены на нефть", - добавил эксперт. Это значит, что цена отсечения нефти по бюджетному правилу может быть в самое ближайшее время понижена, по оценкам, до 50 долларов, пояснил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день ослабилась также к доллару и евро. Минимальных уровней рубль достигал в полдень, когда Минфин вместо анонса мартовских объемов операций по бюджетному правилу объявил об их приостановке на месяц из-за подготовки изменений цены отсечения. Впрочем, в дальнейшем российская валюта отошла от внутридневного минимума, в том числе, учитывая, что все не проходящие сейчас операции будут проводиться позднее", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы "Официально Минфин прекратит свои продажи валюты лишь с пятницы, и в четверг курс может продолжить двигаться вблизи 11,20-11,30 рубля к юаню", - считает Григорьев. "Таким образом, еще в марте доллар может выйти за 80, юань - к 11,5. Краткосрочно доллар может подойти к 78-79, юань - протестировать область над 11,3 рубля", - поделился Шепелев.
https://1prime.ru/20260304/minfin-868003745.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_3c531703a6c04a5d8224562927395932.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, минфин, "бкс мир инвестиций"
Китайский юань, Рынок, РФ, Минфин, "БКС Мир инвестиций"
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню
Курс рубля снизился к юаню на фоне решения Минфина РФ приостановить операции с валютой
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на фоне решения Минфина РФ приостановить операции с валютой, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 11,27 рубля.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 0,23%, до 81,21 доллара за баррель.
Юань вырос на 0,93%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,15-11,36 рубля.
На российском валютном рынке пока спокойно, но перемены уже не за горами, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций
".
"Прямого влияния на курс рубля ближневосточной эскалации и взлета цен на энергоресурсы мы практически не видим. Волатильность в нефти сглаживается бюджетным правилом, к тому же ценовые изменения в сырье транслируются в курс не сразу, а спустя месяц и более. Для рубля куда важнее грядущие изменения регуляторного характера. Минфин РФ
сегодня заявил, что не будет проводить операции с валютой в марте из-за изменений параметра базовой цены на нефть", - добавил эксперт.
Это значит, что цена отсечения нефти по бюджетному правилу может быть в самое ближайшее время понижена, по оценкам, до 50 долларов, пояснил он.
"По данным ЦБ РФ
, российская валюта за день ослабилась также к доллару и евро. Минимальных уровней рубль достигал в полдень, когда Минфин вместо анонса мартовских объемов операций по бюджетному правилу объявил об их приостановке на месяц из-за подготовки изменений цены отсечения. Впрочем, в дальнейшем российская валюта отошла от внутридневного минимума, в том числе, учитывая, что все не проходящие сейчас операции будут проводиться позднее", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Официально Минфин прекратит свои продажи валюты лишь с пятницы, и в четверг курс может продолжить двигаться вблизи 11,20-11,30 рубля к юаню", - считает Григорьев.
"Таким образом, еще в марте доллар может выйти за 80, юань - к 11,5. Краткосрочно доллар может подойти к 78-79, юань - протестировать область над 11,3 рубля", - поделился Шепелев.
Юань отреагировал на решение Минфина о продаже валюты