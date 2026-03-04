https://1prime.ru/20260304/kurs-868020211.html

Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню

китайский юань

рынок

рф

минфин

"бкс мир инвестиций"

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на фоне решения Минфина РФ приостановить операции с валютой, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 11,27 рубля. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 0,23%, до 81,21 доллара за баррель. Перемены не за горами Юань вырос на 0,93%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,15-11,36 рубля. На российском валютном рынке пока спокойно, но перемены уже не за горами, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прямого влияния на курс рубля ближневосточной эскалации и взлета цен на энергоресурсы мы практически не видим. Волатильность в нефти сглаживается бюджетным правилом, к тому же ценовые изменения в сырье транслируются в курс не сразу, а спустя месяц и более. Для рубля куда важнее грядущие изменения регуляторного характера. Минфин РФ сегодня заявил, что не будет проводить операции с валютой в марте из-за изменений параметра базовой цены на нефть", - добавил эксперт. Это значит, что цена отсечения нефти по бюджетному правилу может быть в самое ближайшее время понижена, по оценкам, до 50 долларов, пояснил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день ослабилась также к доллару и евро. Минимальных уровней рубль достигал в полдень, когда Минфин вместо анонса мартовских объемов операций по бюджетному правилу объявил об их приостановке на месяц из-за подготовки изменений цены отсечения. Впрочем, в дальнейшем российская валюта отошла от внутридневного минимума, в том числе, учитывая, что все не проходящие сейчас операции будут проводиться позднее", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы "Официально Минфин прекратит свои продажи валюты лишь с пятницы, и в четверг курс может продолжить двигаться вблизи 11,20-11,30 рубля к юаню", - считает Григорьев. "Таким образом, еще в марте доллар может выйти за 80, юань - к 11,5. Краткосрочно доллар может подойти к 78-79, юань - протестировать область над 11,3 рубля", - поделился Шепелев.

