В Ливии заявили о принятии мер в связи с атакой на российский газовоз

В Ливии заявили о принятии мер в связи с атакой на российский газовоз - 04.03.2026

В Ливии заявили о принятии мер в связи с атакой на российский газовоз

Компетентные органы приняли все необходимые меры для ликвидации последствий атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявила Национальная нефтяная... | 04.03.2026

КАИР, 4 мар – ПРАЙМ. Компетентные органы приняли все необходимые меры для ликвидации последствий атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC). Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" накануне был атакован в непосредственной близости от территориальных вод Мальты безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии, все 30 членов экипажа судна спасены. Российское министерство уточнило, что квалифицирует атаку на газовоз как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права. "Пожар на танкере "Арктик Метагаз" у побережья Ливии не повлиял на поставки нефти и газа или снабжения местного рынка топливом… Компетентные органы приняли все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента", - говорится в заявлении NOC.

