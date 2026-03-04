Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ливии заявили о принятии мер в связи с атакой на российский газовоз - 04.03.2026
В Ливии заявили о принятии мер в связи с атакой на российский газовоз
В Ливии заявили о принятии мер в связи с атакой на российский газовоз - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Ливии заявили о принятии мер в связи с атакой на российский газовоз
Компетентные органы приняли все необходимые меры для ликвидации последствий атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявила Национальная нефтяная... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T17:14+0300
2026-03-04T17:14+0300
нефть
газ
ливия
рф
мальта
noc
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0de7c2c522479ab6dc823a57455b927.jpg
КАИР, 4 мар – ПРАЙМ. Компетентные органы приняли все необходимые меры для ликвидации последствий атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC). Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" накануне был атакован в непосредственной близости от территориальных вод Мальты безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии, все 30 членов экипажа судна спасены. Российское министерство уточнило, что квалифицирует атаку на газовоз как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права. "Пожар на танкере "Арктик Метагаз" у побережья Ливии не повлиял на поставки нефти и газа или снабжения местного рынка топливом… Компетентные органы приняли все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента", - говорится в заявлении NOC.
ливия
рф
мальта
нефть, газ, ливия, рф, мальта, noc
Нефть, Газ, ЛИВИЯ, РФ, МАЛЬТА, NOC
17:14 04.03.2026
 
В Ливии заявили о принятии мер в связи с атакой на российский газовоз

В Ливии заявили о принятии мер в связи с атакой на российский газовоз

КАИР, 4 мар – ПРАЙМ. Компетентные органы приняли все необходимые меры для ликвидации последствий атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", заявила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).
Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" накануне был атакован в непосредственной близости от территориальных вод Мальты безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии, все 30 членов экипажа судна спасены. Российское министерство уточнило, что квалифицирует атаку на газовоз как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права.
"Пожар на танкере "Арктик Метагаз" у побережья Ливии не повлиял на поставки нефти и газа или снабжения местного рынка топливом… Компетентные органы приняли все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента", - говорится в заявлении NOC.
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз
Нефть Газ ЛИВИЯ РФ МАЛЬТА NOC
 
 
