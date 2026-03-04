Нефть дорожает на оценке запасов в США

https://1prime.ru/20260304/neft-867996021.html

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.22 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,45% относительно предыдущего закрытия, до 82,58 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 75,35 доллара. Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 февраля выросли на 5,6 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 27 февраля показатель вырос на 2,2 миллиона баррелей. Кроме того, рынок продолжает оценивать риски перебоев в поставках сырья на фоне геополитической ситуации в мире. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.

