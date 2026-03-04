https://1prime.ru/20260304/neft-868008672.html
"Восьмерка" ОПЕК+ снизила предел нефтедобычи из-за плана компенсаций
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Восьмерка" ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в марте с учетом обновленного графика компенсаций излишней добычи ранее должна добывать на 29 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в феврале, следует из расчетов РИА Новости. ОПЕК опубликовала обновленный график компенсаций ранее допущенной излишней добычи для четырех стран из них - Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана. В период с февраля до июня они должны возместить суммарно 3,944 миллиона баррелей в сутки "сверхдобычи". Согласно расчетам, в феврале предел нефтедобычи составлял 33,292 миллиона баррелей в сутки для всех восьми стран. Однако четыре страны должны были компенсировать перепроизводство на 727 тысяч баррелей в сутки, то есть фактически максимально разрешенный уровень составил 32,565 миллиона баррелей в сутки. В марте же объем для всех стран не изменился, но компенсации выросли до 756 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, в месячном выражении предельный уровень добычи нефти для "восьмерки" снизился на 29 тысяч баррелей в сутки.
