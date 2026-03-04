https://1prime.ru/20260304/neft-868008672.html

"Восьмерка" ОПЕК+ снизила предел нефтедобычи из-за плана компенсаций

"Восьмерка" ОПЕК+ снизила предел нефтедобычи из-за плана компенсаций - 04.03.2026, ПРАЙМ

"Восьмерка" ОПЕК+ снизила предел нефтедобычи из-за плана компенсаций

"Восьмерка" ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в марте с учетом обновленного графика компенсаций излишней добычи... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T15:27+0300

2026-03-04T15:27+0300

2026-03-04T15:27+0300

нефть

ирак

оаэ

казахстан

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83412/84/834128410_0:113:2549:1547_1920x0_80_0_0_7c8828c5c15e89933e2d0e2b58c1462e.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Восьмерка" ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в марте с учетом обновленного графика компенсаций излишней добычи ранее должна добывать на 29 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в феврале, следует из расчетов РИА Новости. ОПЕК опубликовала обновленный график компенсаций ранее допущенной излишней добычи для четырех стран из них - Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана. В период с февраля до июня они должны возместить суммарно 3,944 миллиона баррелей в сутки "сверхдобычи". Согласно расчетам, в феврале предел нефтедобычи составлял 33,292 миллиона баррелей в сутки для всех восьми стран. Однако четыре страны должны были компенсировать перепроизводство на 727 тысяч баррелей в сутки, то есть фактически максимально разрешенный уровень составил 32,565 миллиона баррелей в сутки. В марте же объем для всех стран не изменился, но компенсации выросли до 756 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, в месячном выражении предельный уровень добычи нефти для "восьмерки" снизился на 29 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20260301/opek-867921420.html

ирак

оаэ

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ирак, оаэ, казахстан, опек