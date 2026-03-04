https://1prime.ru/20260304/neft-868008924.html

"Восьмерка" ОПЕК+ в апреле сможет увеличить добычу нефти

нефть

оаэ

казахстан

ирак

опек

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Восьмерка ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) в апреле сможет увеличить добычу нефти на 170 тысяч баррелей в сутки от уровня марта с учетом графика компенсаций, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК. ОПЕК опубликовала обновленный график компенсаций ранее допущенного перепроизводства для четырех стран - Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана. В период с февраля до июня они должны возместить суммарно 3,944 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи. Согласно материалам, ОПЕК+ установил на март максимально разрешенный уровень добычи для восьми стран в апреле на 33,292 миллиона баррелей в сутки. При этом в текущем месяце эти четыре страны должны компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 756 тысяч баррелей в сутки. То есть фактически разрешено добывать не более 32,536 миллиона баррелей в сутки. В апреле же максимальный уровень добычи для всех восьми стран увеличивается до 33,499 миллиона баррелей в сутки. А компенсация для участников составляет 793 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, фактически им максимально разрешено добывать 32,706 миллиона баррелей в сутки, что на 170 тысяч больше в месячном выражении.

нефть, оаэ, казахстан, ирак, опек