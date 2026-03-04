Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,7 миллиона баррелей в день

https://1prime.ru/20260304/neft-868018924.html

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 февраля, сократилась на 6 тысяч баррелей в день - до 13,696 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,712 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в ноябре прошлого года добыча нефти в США составила 13,78 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в декабре показатель составил 13,85 миллиона баррелей в сутки, в январе - 13,54 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,6 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 10 февраля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,6 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 70 тысяч баррелей, до 13,32 миллиона баррелей в день.

