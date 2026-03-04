https://1prime.ru/20260304/neft-868019239.html

Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза

Добавлены подробности (после второго абзаца). | 04.03.2026, ПРАЙМ

энергетика

нефть

сша

Добавлены подробности (после второго абзаца). МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 февраля, увеличились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 439,3 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 2,3 миллиона баррелей. В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 26,5 миллиона с 24,9 миллиона баррелей. Запасы бензина сократились на 1,7 миллиона баррелей (на 0,7%) - до 253,1 миллиона, ожидалось снижение на 0,8 миллиона. Запасы дистиллятов выросли на 0,4 миллиона баррелей (на 0,4%) - до 120,8 миллиона. Аналитики прогнозировали уменьшение на 2,6 миллиона.

сша

2026

Новости

