Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России - 04.03.2026, ПРАЙМ
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
2026-03-04T22:07+0300
2026-03-04T22:07+0300
БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает целью всеми средствами оказать давление на Украину, чтобы та возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". "Мне необходимо прорвать эту нефтяную блокаду. Мне нужно, чтобы нефть шла. Я должен оказать давление на украинцев, чтобы нефть шла. Всеми средствами, включая обращение в ЕС, я поставил себе целью добиться этого", - сказал Орбан в эфире телеканала ATV.
22:07 04.03.2026
 
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России

БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает целью всеми средствами оказать давление на Украину, чтобы та возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
"Мне необходимо прорвать эту нефтяную блокаду. Мне нужно, чтобы нефть шла. Я должен оказать давление на украинцев, чтобы нефть шла. Всеми средствами, включая обращение в ЕС, я поставил себе целью добиться этого", - сказал Орбан в эфире телеканала ATV.
