https://1prime.ru/20260304/orban-868023153.html
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России - 04.03.2026, ПРАЙМ
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает целью всеми средствами оказать давление на Украину, чтобы та возобновила транзит российской нефти по... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T22:07+0300
2026-03-04T22:07+0300
2026-03-04T22:07+0300
энергетика
нефть
россия
венгрия
украина
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает целью всеми средствами оказать давление на Украину, чтобы та возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". "Мне необходимо прорвать эту нефтяную блокаду. Мне нужно, чтобы нефть шла. Я должен оказать давление на украинцев, чтобы нефть шла. Всеми средствами, включая обращение в ЕС, я поставил себе целью добиться этого", - сказал Орбан в эфире телеканала ATV.
https://1prime.ru/20260304/siyyarto-868021464.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, венгрия, украина, виктор орбан, ес
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, ЕС
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради прокачки нефти из РФ