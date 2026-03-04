https://1prime.ru/20260304/pdvsa-867992735.html

Венесуэльская PDVSA подписала новые контракты на поставку нефти в США

04.03.2026, ПРАЙМ

Венесуэльская PDVSA подписала новые контракты на поставку нефти в США

Венесуэльская нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) сообщила о подписании новых контрактов с американскими компаниями на поставку нефти и...

МЕХИКО, 4 мар - ПРАЙМ. Венесуэльская нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) сообщила о подписании новых контрактов с американскими компаниями на поставку нефти и нефтепродуктов в США, говорится в заявлении организации. "PDVSA подписала контракты на поставку с компаниями-трейдерами нефти и нефтепродуктов, предназначенных для рынка Соединенных Штатов, тем самым сохраняя свою историческую коммерческую связь для обеспечения поставок", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В PDVSA добавили, что привержены поддержанию стабильности мирового энергетического рынка и подчеркнули свой статус надежного поставщика. "Венесуэльское государство вновь подчеркивает необходимость освободить от санкций отрасль углеводородов, чтобы нарастить национальное производство и укрепить международную торговлю", - сказано в тексте. Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные отгрузок, PDVSA в феврале нарастила экспорт нефти в США и Европу, но это не смогло компенсировать потерю поставок в Китай, который был основным рынком сбыта для этой латиноамериканской страны. Общий объем экспорта компании снизился к январю на 6,5% и на 19% в годовом выражении до 737 тысяч баррелей в сутки. В феврале США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с рядом стран, установленный минфином США, является прямой дискриминацией.

