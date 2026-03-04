Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба" - 04.03.2026, ПРАЙМ
Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба"
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба". "Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана.
13:59 04.03.2026
 
Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба".
"Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана.
Песков призвал МОК прояснить позицию в отношении россиян
