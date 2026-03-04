https://1prime.ru/20260304/peskov-868006534.html

Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба"

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба". "Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана.

