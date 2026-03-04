https://1prime.ru/20260304/politico-868018747.html

США усложнили поставки нефти в Китай

энергетика

нефть

иран

китай

сша

politico

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. США в результате атаки на Венесуэлу и операции против Ирана усложнили поставки нефти в Китай, сообщает портал Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. "Почти вся иранская нефть и более половины венесуэльской в прошлом году ушли в Китай... Вместе обе страны обеспечивали около 17% китайского импорта нефти... Китай... уже начал сокращать свой импорт из Ирана в 2026 году", - говорится в сообщении портала. Согласно публикации, в общей сложности около половины китайского импорта нефти происходило из стран, которые столкнулись с перебоями в торговле - помимо Ирана и Венесуэлы речь идет о еще пяти странах-партнерах Китая, чья логистика была связана с Ормузским проливом, о закрытии которого ранее объявил Иран. Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

иран

китай

сша

Новости

нефть, иран, китай, сша, politico