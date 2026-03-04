Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США усложнили поставки нефти в Китай - 04.03.2026
США усложнили поставки нефти в Китай
США усложнили поставки нефти в Китай - 04.03.2026, ПРАЙМ
США усложнили поставки нефти в Китай
США в результате атаки на Венесуэлу и операции против Ирана усложнили поставки нефти в Китай, сообщает портал Politico со ссылкой на данные аналитической... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T19:27+0300
2026-03-04T19:27+0300
19:27 04.03.2026
 
США усложнили поставки нефти в Китай

Politico: США усложнили поставки нефти в Китай

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. США в результате атаки на Венесуэлу и операции против Ирана усложнили поставки нефти в Китай, сообщает портал Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"Почти вся иранская нефть и более половины венесуэльской в прошлом году ушли в Китай... Вместе обе страны обеспечивали около 17% китайского импорта нефти... Китай... уже начал сокращать свой импорт из Ирана в 2026 году", - говорится в сообщении портала.
Согласно публикации, в общей сложности около половины китайского импорта нефти происходило из стран, которые столкнулись с перебоями в торговле - помимо Ирана и Венесуэлы речь идет о еще пяти странах-партнерах Китая, чья логистика была связана с Ормузским проливом, о закрытии которого ранее объявил Иран.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"Восьмерка" ОПЕК+ в апреле сможет увеличить добычу нефти
"Восьмерка" ОПЕК+ в апреле сможет увеличить добычу нефти
