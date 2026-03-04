https://1prime.ru/20260304/putin-868022484.html
Ситуация на Ближнем Востоке влияет на цену энергоносителей, заявил Путин
Ситуация на Ближнем Востоке влияет на цену энергоносителей, заявил Путин
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость энергоносителей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. "Никто не сократил поставки, а цены взлетели. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, и в данном случае - на газовых рынках. Из-за общей ситуации. Потому что появились клиенты, которые готовы приобретать тот же газ природный по более высоким ценам, в данном случае - из-за событий на Ближнем Востоке", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
