Ситуация на Ближнем Востоке влияет на цену энергоносителей, заявил Путин - 04.03.2026
Ситуация на Ближнем Востоке влияет на цену энергоносителей, заявил Путин
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость энергоносителей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. "Никто не сократил поставки, а цены взлетели. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, и в данном случае - на газовых рынках. Из-за общей ситуации. Потому что появились клиенты, которые готовы приобретать тот же газ природный по более высоким ценам, в данном случае - из-за событий на Ближнем Востоке", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
нефть, ближний восток, рф, владимир путин, "веди"
Экономика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, Владимир Путин, "Веди"
21:31 04.03.2026
 
Ситуация на Ближнем Востоке влияет на цену энергоносителей, заявил Путин

Путин: ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость энергоносителей в мире

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость энергоносителей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Никто не сократил поставки, а цены взлетели. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, и в данном случае - на газовых рынках. Из-за общей ситуации. Потому что появились клиенты, которые готовы приобретать тот же газ природный по более высоким ценам, в данном случае - из-за событий на Ближнем Востоке", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
