Ситуация на Ближнем Востоке влияет на цену энергоносителей, заявил Путин

2026-03-04T21:31+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость энергоносителей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. "Никто не сократил поставки, а цены взлетели. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, и в данном случае - на газовых рынках. Из-за общей ситуации. Потому что появились клиенты, которые готовы приобретать тот же газ природный по более высоким ценам, в данном случае - из-за событий на Ближнем Востоке", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

